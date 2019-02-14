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12:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые нашли отпечатки ног неандертальца

Отчет о сенсационной находке опубликован в Quaternary Science Reviews.

Отпечаток ноги, предположительно принадлежащий неандертальцу, был найден на Гибралтаре.

Если данные подтвердятся, это будут вторые в мире подобные следы. Первые были найдены в пещере Вартоп в Румынии.

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Открытие сделали исследователи из Национального музея Гибралтара совместно с коллегами из Испании, Португалии и Японии. Отчет о сенсационной находке опубликован в международном журнале Quaternary Science Reviews.

Исследование стартовало 10 лет назад, когда были получены первые данные с использованием оптического датирования — физического метода датировки, основанного на определении момента времени, когда минерал в последний раз находился на свету. Тогда были обнаружены первые следы, оставленные позвоночными.

С тех пор в районе песчаных дюн Каталан-Бэй были найдены следы оленя, горного козла, тура, леопарда и прямобивневого лесного слона. Кроме того, был обнаружен след ребенка или подростка, предположительно неандертальца ростом 106−126 см. Следу около 29 тысяч лет.

Песчаные дюны Гибралтара являются пережитком последнего оледенения, когда уровень моря был на 120 метров ниже нынешнего. Здесь сделано немало научных находок.

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