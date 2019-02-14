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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Михеева из «Вечернего Урганта» потушила благовония в чае и покаялась

Корреспондентка «Вечернего Урганта» Алла Михеева сообщила о готовности извиниться за неподобающий поступок в эфире развлекательного шоу. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Она пояснила, что не знала тонкостей обращения с благовониями, и готова принести извинения жителям Бурятии за свои действия.

Ранее жест Михеевой в студии телепередачи возмутил пользователей сети: она потушила тлеющие благовония из Иволгинского дацана в чашке с чаем.

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Спортсмен из Бурятии Александр Намсараев назвал ее поведение в отношении буддийских святынь кощунственным. «Сагаалгаан для нас священный праздник, и мы не позволим его оскорблять! Пусть извинится перед Сангхой и всем народом республики Бурятия!» — сообщил он в Instagram.

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Намсараев уточнил, что речь идет не о разжигании конфликта, а лишь о «хамском поведении» со стороны ведущей.

Потушенная Михеевой палочка была сувениром, привезенными журналисткой из Улан-Удэ. Там она освещала празднование Сагаалгана — Нового года по лунно-солнечному календарю.

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