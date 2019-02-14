Как современные технологии облегчают жизнь влюбленным
Еще несколько лет назад мы о таком и подумать бы не могли.
Еще несколько лет назад мы о таком и подумать бы не могли.
Иметь романтические отношения в наши дни стало намного комфортней. Сейчас есть телефоны, видеосвязь,
Многие пары, которые уже живут вместе, часто сталкиваются с проблемой «ночного захвата территории» — когда партнер во сне практически сталкивает вас с кровати. Специально для таких случаев автомобильный концерн Ford разработал уникальный умный матрас под названием
Эта
Аспирантка Лондонского университета создала устройство, которое понравится парам, часто бывающим в разлуке. Небольшой гаджет, размером с телефон, подключается к смартфону через разъем для наушников. На устройстве можно увидеть сенсорную поверхность, которая имеет датчики.
Правда, пока устройство может работать только со смартфонами, которые функционируют на базе iOS.
Кстати, похожее устройство под названием Kissenger уже продается на рынке с 2017 года. Это парное устройство, в котором части соединены беспроводной связью и внешне напоминают милую свинку. Когда один из партнеров целует устройство, «напарница» продублирует поцелуй благодаря встроенным в корпус моторчикам.
Еще одно устройство, которое должно понравиться влюбленным, находящимся на расстоянии. Это подушки Pillow Talk. Комплект состоит из двух подушек и специальных ремешков, которые крепятся на груди.
Кстати, сейчас возможно выбрать несколько вариантов набора. Например, вместо светящихся подушек взять только устройство, передающее стук сердца, а вместо ремешков выбрать браслеты или кольца, которые также будут считывать пульс партнера.
Компания Durex решила пойти еще дальше и облегчить влюбленным отношения на расстоянии в более интимном смысле. Разработка компании — особое белье Durex Fundawear, которое способно транслировать прикосновения партнера даже на большие расстояния. Делается это через специальное приложение для смартфона или планшета. В то время, пока один из партнеров прикасается к экрану девайса в нужном месте, другому это прикосновение передается посредством белья.
Читайте также: