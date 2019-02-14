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14:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как современные технологии облегчают жизнь влюбленным

Еще несколько лет назад мы о таком и подумать бы не могли.

Иметь романтические отношения в наши дни стало намного комфортней. Сейчас есть телефоны, видеосвязь, онлайн-сервисы знакомств и много чего еще. В честь Дня святого Валентина мы собрали для вас подборку самых необычных и интересных приспособлений, которые наверняка понравятся влюбленным.

Умный матрас

Многие пары, которые уже живут вместе, часто сталкиваются с проблемой «ночного захвата территории» — когда партнер во сне практически сталкивает вас с кровати. Специально для таких случаев автомобильный концерн Ford разработал уникальный умный матрас под названием Lane-Keeping Bed.

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Эта чудо-вещь работает по принципу автомобильной технологии, которая помогает удерживать машину в центре полосы движения. Матрас реагирует на смещение веса и с помощью движущейся ленты прокручивает матрас, перемещая спящего человека в самый центр.

Гаджет для передачи поцелуев

Аспирантка Лондонского университета создала устройство, которое понравится парам, часто бывающим в разлуке. Небольшой гаджет, размером с телефон, подключается к смартфону через разъем для наушников. На устройстве можно увидеть сенсорную поверхность, которая имеет датчики.

Именно они и показывают силу прижатия губ, таким образом всегда можно послать своему партнеру настоящий крепкий поцелуй.

Правда, пока устройство может работать только со смартфонами, которые функционируют на базе iOS.

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Кстати, похожее устройство под названием Kissenger уже продается на рынке с 2017 года. Это парное устройство, в котором части соединены беспроводной связью и внешне напоминают милую свинку. Когда один из партнеров целует устройство, «напарница» продублирует поцелуй благодаря встроенным в корпус моторчикам.

Светящиеся подушки и стук сердца

Еще одно устройство, которое должно понравиться влюбленным, находящимся на расстоянии. Это подушки Pillow Talk. Комплект состоит из двух подушек и специальных ремешков, которые крепятся на груди.

Когда один из партнеров ложиться спать, подушка начинает излучать мягкий свет и тепло, а прислонив к ней ухо, можно услышать сердцебиение своего любимого.
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Кстати, сейчас возможно выбрать несколько вариантов набора. Например, вместо светящихся подушек взять только устройство, передающее стук сердца, а вместо ремешков выбрать браслеты или кольца, которые также будут считывать пульс партнера.

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Белье с сюрпризом

Компания Durex решила пойти еще дальше и облегчить влюбленным отношения на расстоянии в более интимном смысле. Разработка компании — особое белье Durex Fundawear, которое способно транслировать прикосновения партнера даже на большие расстояния. Делается это через специальное приложение для смартфона или планшета. В то время, пока один из партнеров прикасается к экрану девайса в нужном месте, другому это прикосновение передается посредством белья.

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