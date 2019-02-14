Ланового не пустили на рейс «Победы»

Источник: РИА Новости

Кофр и один из чемоданов артиста превышал требования авиакомпании по размеру ручной клади.

Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта. Василий Лановой

Однако, как рассказал артист, один из сотрудников компании «даже разговаривать не стал» и не принял деньги. В итоге Лановой опоздал на посадку, и ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.

В конце декабря прошлого года Мосгорсуд признал запрет авиакомпании «Победа» на бесплатный провоз в салоне самолета личных вещей помимо разрешенной ручной клади незаконным. В феврале компания предложила пассажирам выбрать из двух вариантов провоза ручной клади. Теперь, если пассажир захочет взять в салон вещи из списка, утвержденного Федеральными авиационными правилами, то в дополнение к ним он сможет провезти лишь один предмет весом не более 10 килограммов и габаритами 36×30х4 сантиметра.