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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Ланового не пустили на рейс «Победы»

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» в Ростов-на-Дону, сообщает Москва 24.

Источник: РИА Новости

Кофр и один из чемоданов артиста превышал требования авиакомпании по размеру ручной клади.

Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта.
Василий Лановой

Однако, как рассказал артист, один из сотрудников компании «даже разговаривать не стал» и не принял деньги. В итоге Лановой опоздал на посадку, и ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.

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В конце декабря прошлого года Мосгорсуд признал запрет авиакомпании «Победа» на бесплатный провоз в салоне самолета личных вещей помимо разрешенной ручной клади незаконным. В феврале компания предложила пассажирам выбрать из двух вариантов провоза ручной клади. Теперь, если пассажир захочет взять в салон вещи из списка, утвержденного Федеральными авиационными правилами, то в дополнение к ним он сможет провезти лишь один предмет весом не более 10 килограммов и габаритами 36×30х4 сантиметра.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, пассажиры на свой выбор смогут воспользоваться и предыдущей редакцией правил перевозчика, которые позволяют взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках габаритов, установленных производителем самолета — 36×30х27 сантиметров.

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