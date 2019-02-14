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15:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Чили спасли 59 накачанных наркотиками попугаев (видео)

Птенцов похитили из гнезд.

Таможенники в Чили изъяли у контрабандиста 59 птенцов редких попугаев ара.

Птиц перевозили в багажнике такси. Сперва нашли 29 птенцов, затем в ходе осмотра были обнаружены еще 30. Их похитили из гнезд в городе Осорно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Птиц перевозили в жутких условиях, ара были грязными и казались едва живыми. Позже выяснилось, что попугаев одурманили наркотиками и позже планировали продать клиентам.

Злоумышленнику грозит срок от 5 лет за вылов исчезающих видов и еще 3 года за жестокое обращение с животными.

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