В Чили спасли 59 накачанных наркотиками попугаев (видео)

Таможенники в Чили изъяли у контрабандиста 59 птенцов редких попугаев ара.

Птиц перевозили в багажнике такси. Сперва нашли 29 птенцов, затем в ходе осмотра были обнаружены еще 30. Их похитили из гнезд в городе Осорно.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/1867318e-dea2-4dfd-985d-5d99153f1562" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1290590" target="_blank">В Чили таможенники обнаружили крупную партию редких попугаев</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Птиц перевозили в жутких условиях, ара были грязными и казались едва живыми. Позже выяснилось, что попугаев одурманили наркотиками и позже планировали продать клиентам.

Злоумышленнику грозит срок от 5 лет за вылов исчезающих видов и еще 3 года за жестокое обращение с животными.