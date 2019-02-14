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16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сети поделились самыми странными причинами для расставания

Пользователи Reddit поделились самыми неочевидными причинами, по которым они расставались с возлюбленными или отказывались вступать в новые отношения. Большинство из них показались подписчикам странными.

Источник: geralt/CC0

Один из юзеров сообщил, что дорога до дома его бывшей девушки занимала слишком долго. Оказалось, что для многих этот фактор стал решающим в вопросе расставания. «Это была не единственная причина, по которой я ушел, но и не самая меньшая», — заметил пользователь под ником Littlesteph49.

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Среди проблемных мелочей, пугающих мужчин, оказались привычки и особенности внешности девушек. К примеру, один из подписчиков бросил свою пассию после того, как понял, что она похожа на его кузину. Другой заметил, что у его бывшей были «мужские» руки. Одного из любителей спорта смутило, что возлюбленная медленно бегала.

Пользователь StattPadford признался, что ему не понравилось написание имени девушки. При встрече она сообщила ему, что ее зовут Индия, однако позднее он увидел, что в документах она обозначена как «Endia». После этого он решил закончить отношения.

Девушек чаще смущали бытовые проблемы и привычки парней. «Его квартира пахла оливками», — возмущенно ответила пользователь CVIIILIN. «Он использовал слишком много геля для волос, и это делало его волосы хрустящими», — злилась nuggetblaster69.

Одна из девушек призналась, что парень постоянно нарушал ее комфорт, перенастраивая радио в ее машине. Это выбивало ее из колеи. Многие согласились, что такие поступки нарушают личные границы.

Выяснилось, что многим не по душе связывать свою жизнь с однофамильцем или тезкой кого-нибудь из близких родственников. Пользователи утверждали, что такие пары походят на кровосмесительные союзы.

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