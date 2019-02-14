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16:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где производят самый дорогой в мире темный шоколад (видео)

За 50 грамм нужно заплатить 500 долларов.

В столице Эквадора, городе Кито, состоялась дегустация необычно дорогого темного шоколада. Его делают из редкого сорта какао-бобов — «националь».

Собирают бобы в долине Пьедра-де-Плата в Южной Америке. 50-граммовая плитка такого шоколада стоит 500 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время дегустации лакомство берут деревянными щипчиками. Так запах рук не сможет перебить уникальный аромат продукта.

Дегустаторы сравнивают дегустацию шоколада с дегустацией вина. Оба продукта растительного происхождения. На них влияет климат, почва, дожди, соседние растения и количество солнечных дней.

В начале ХХ века деревья сорта «националь» поразила эпидемия. Считалось, что они все погибли, но в наше время оказалось, что эти шоколадные деревья все еще произрастают. Это подтвердил и ДНК-анализ. За год такие деревья дают скромный урожай в 50−60 плодов.

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