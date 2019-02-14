Где производят самый дорогой в мире темный шоколад (видео)

В начале ХХ века деревья сорта «националь» поразила эпидемия. Считалось, что они все погибли, но в наше время оказалось, что эти шоколадные деревья все еще произрастают. Это подтвердил и ДНК-анализ. За год такие деревья дают скромный урожай в 50−60 плодов.