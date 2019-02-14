Где производят самый дорогой в мире темный шоколад (видео)
За 50 грамм нужно заплатить 500 долларов.
За 50 грамм нужно заплатить 500 долларов.
В столице Эквадора, городе Кито, состоялась дегустация необычно дорогого темного шоколада. Его делают из редкого сорта
Собирают бобы в долине
Во время дегустации лакомство берут деревянными щипчиками. Так запах рук не сможет перебить уникальный аромат продукта.
Дегустаторы сравнивают дегустацию шоколада с дегустацией вина. Оба продукта растительного происхождения. На них влияет климат, почва, дожди, соседние растения и количество солнечных дней.
В начале ХХ века деревья сорта «националь» поразила эпидемия. Считалось, что они все погибли, но в наше время оказалось, что эти шоколадные деревья все еще произрастают. Это подтвердил и
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