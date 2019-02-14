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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Главред игры «Кто хочет стать миллионером?» заявил о еще одном жульничестве Друзя

Главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что у него есть доказательства еще одного мошенничества со стороны магистра Александра Друзя. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Источник: Realcater

По словам Бера, ему доподлинно известно об одной нечестной победе Друзя в одной из игр. «Пока что я не готов, не могу его раскрыть», — уточнил он.

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Бер уточнил, что Друзь в целом обладает не вполне чистой репутацией. Он сообщил, что еще 20 лет назад многие люди, лично знакомые с магистром, сомневались в заслуженности его выигрышей.

Ранее главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить. Магистр якобы попросил у него вопросы, ожидающие его на игре, пообещав за это треть от выигрыша.

По словам Бера, он согласился, но тайно заменил часть вопросов. Это привело к тому, что магистры Друзь и Сиднев, играющие в паре, не смогли ответить на самую сложную часть викторины.

Сам Бер отказался подавать в суд на Друзя, ограничившись заявлением в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» и Комиссию по этике.

Следите за развитием темы Конфликт вокруг передачи «Кто хочет стать миллионером?»
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