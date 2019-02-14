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17:16 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы открыли новую «океаническую» планету Солнечной системы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следы извержений криовулканов на Церере помогли ученым доказать, что под поверхностью этой карликовой планеты существует почти «вечный» подледный океан, заполненный густым рассолом. Предположительные сроки его жизни были раскрыты в журнале Geophysical Research Letters.

Источник: NASA
Криовулканы могут быть одним из главных прибежищ и «колыбелей» жизни во Вселенной. По этой причине мы пытаемся понять, как работают питающие их источники воды, спрятанные под ледовой оболочкой планет, и как они ведут себя.
Марк Гессе (Marc Hesse)
Ученый из университета Техаса в Остине (США)

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть — загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого «рассола», и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже «потухшим» криовулканом, а белые пятна оказались следами извержений ее «собратьев». Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи «чистого» льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.

Подобные открытия заставили некоторых ученых предположить, что в недрах карликовой планеты может скрываться замерзший или еще существующий подледный океан, заполненный своеобразным «рассолом» или чистой водой, которую подогревает пока неизвестный источник тепла.
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Как отмечает Гессе, планетологи уже несколько лет спорят о том, как жидкая вода может существовать на Церере, если верить простейшим расчетам, всего несколько сотен тысяч лет до того, как она полностью замерзнет. Это никак не сочетается с тем, что белые пятна появились в кратере Оккатор относительно недавно, а сам он возник около 30 миллионов лет назад.

Гессе и его коллеги нашли ответ на эту загадку, изучая химический состав этих выбросов «водяной магмы» и их физические свойства, а также характеристики самих «горных пород» Цереры.

Ученых интересовало то, как большие запасы солей и соединений метана в предположительном подледном океане и в твердых слоях недр карликовой планеты будут влиять на то, насколько хорошо они проводят тепло. Для этого планетологи создали компьютерный аналог недр Цереры и просчитали ее поведение при разных долях этих примесей.

Оказалось, что водяная «магма» криовулканов застывала намного медленнее, чем предполагали планетологи — она оставалась жидкой на протяжении 6−10 миллионов лет после формирования. При этом скорость ее охлаждения очень сильно зависела от объема этого «рассола» — чем его было больше, тем медленнее он терял тепло.
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И то, и другое, по словам Гессе, говорит о том, что под кратером Оккатор должен скрываться очень большой подледный водоем, расположенный на большой глубине от поверхности Цереры. Он не мог возникнуть в результате падения даже очень большого астероида, и поэтому его формирование нельзя объяснить без наличия глобального подледного океана в мантии карликовой планеты.

Этот океан, в свою очередь, если вода в нем имеет схожий состав, как и «прародительница» пятен на поверхности Цереры, будет существовать практически неограниченно долго благодаря высоким температурам и давлениям, царящим в глубинных слоях мантии карликовой планеты.

Как надеются ученые, снимки и данные, собранные зондом Dawn в последние месяцы его жизни после максимального сближения с поверхностью Цереры, помогут им проверить эту гипотезу.

Справка
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