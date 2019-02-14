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17:39 (мск), источник: N + 1

Любовь до гроба

В День всех влюбленных принято говорить о безраздельном чувстве, конец которому способна положить только смерть. Археологи тоже кое-что знают об этом. Время от времени в древних могилах им встречаются парные захоронения: два скелета лежат, трогательно обнявшись или взявшись за руки, — ну, как тут не вспомнить о клятвах в вечной любви. Сразу хочется узнать возраст «влюбленных», подробности их жизни, причину смерти. Но что на самом деле о таких парах думает наука?

Подробнее об этом в блоге, посвященном празднику святого Валентина, рассказывает Юлли Улетова, автор сайта Помпеи: шаг за шагом.

Молодая пара из Ракхигархи

В 2013 году совместная экспедиция археологов индийского Деккан-колледжа и антропологов из южнокорейского Института криминалистики при факультете медицины Сеульского университета начала работы по изучению некрополя Ракхигархи — крупнейшего поселения Индской (или, как ее еще называют — Хараппской) цивилизации. Несмотря на то, что Мохенджо-Даро и Хараппа более известны широкой публике, Ракхигархи превышал их и по размеру, и по возрасту.

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Поселение, известное теперь под современным названием Ракхигархи, занимало девять холмов, в научной литературе получивших обозначения RGR от 1 до 9. Два холма — RGR 4 и RGR 5 — недоступны для раскопок, на них расположена современная деревня. Остальные холмы являются объектом интереса исследователей цивилизации долины Инда. На окраине древнего поселения Ракхигархи располагалось кладбище. Совместная индийско-южнокорейская экспедиция вела раскопки на холме RGR 7. Всего на RGR 7.2 и 7.3 было выявлено 62 погребения, радиоуглеродным датированием отнесенных ко второй половине III тысячелетия до нашей эры, то есть к зрелой фазе развития Индской цивилизации.

Могила BR 11 (RGR 7.3/B4/BR11), о которой речь пойдет ниже, была устроена над более ранней BR 12 и содержала совместное простое первичное захоронение двух людей — в отчетах и публикациях они фигурируют под номерами 11А и 11 В. Скелеты лежали в яме глубиной полметра и размерами 2,5 на 1,5 метра в вытянутом положении на спине с уложенными вдоль тела руками, головами на север. Они хорошо сохранились, за исключением костей стоп 11А. Голова 11А была обращена к 11 В. Погребальный инвентарь состоял из красных керамических сосудов, присущих Хараппской цивилизации, а рядом с правой ключицей 11B была найдена полосатая бусина из агата.

На этом информация полевых исследований, опубликованных в 2016 году, иссякла, и нам пришлось ждать два года до завершения лабораторного изучения скелетов, чтобы узнать, кем они были. Ожидания оправдались с лихвой.

11А оказался мужчиной ростом 172−175 сантиметров, а 11А — женщиной ростом 160−163 сантиметра. Оба на момент смерти были молодыми, по нынешним меркам, людьми — от 21 до 35 лет. Ни травм, ни следов медицинских вмешательств, ни признаков заживления, ни патологических повреждений их кости не имеют. Только у мужчины выявили зубные патологии — линейную гипоплазию эмали и зубной камень, возможно, вызванные его специфической профессиональной деятельностью или какими-то особенностями питания.

Парное захоронение из Ракхигархи | Источник: Shinde et al., 2018

Поскольку нет никаких явных археологических свидетельств того, что погребения совершены в разное время, видимо, следует считать, что эти два человека умерли от неизвестных (по крайней мере, не определяемых теперь) причин в одно время. А значит, это единственная на данный момент известная могила цивилизации Индской долины, которая содержит совместное разнополое захоронение. К сожалению, осталось загадкой, какими именно узами были связаны разделившие на двоих одну могилу жители древнего поселения.

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Однако особый интерес в научном мире вызвали не столько гипотетические отношения этой пары, сколько анонсированный генетический анализ четырех скелетов с кладбища Ракхигархи, из которых получилось выделить лишь один пригодный для ДНК-теста образец. В апреле 2018 года руководитель Лаборатории древней ДНК в Институте палеонаук имени Бирбаля Сахни в Лакхнау Нирадж Рай (Niraj Rai) выступил с комментарием относительно грядущей публикации исследований хараппанцев из Ракхигархи.

Самый главный вывод, который он обнародовал, — в образцах, полученных с указанного некрополя, отсутствуют маркеры так называемой степной ДНК — Y-хромосомной гаплогруппы R1a. Это означает, что на то время никакого смешения между населением цивилизации долины Инда и степными скотоводами (ариями) не было.

Конечно, результаты исследования одного образца с восточной окраины Индской цивилизации не могут служить поводом к полному пересмотру теории вторжения носителей R1a в долину Инда. Тем не менее, это дополнительные данные в мировую научную дискуссию о модели миграции индоевропейцев.

Чумные скелеты из Самарской области

Эта знаменитая пара скелетов часто мелькала в новостях в 2018 году. Она была найдена еще в 2015 году в одном из курганных захоронений могильника Михайловский II в Самарской области, относящихся к периоду поздней бронзы (примерно 3800 лет назад).

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Могильник состоял из семи курганов. В 2015 году археологи провели охранно-спасательные раскопки трех из них — 2, 3 и 7, в которых были похоронены трое мужчин, 2 женщины и 15 детей. Как выяснили специалисты, трое мужчин, скорее всего, состояли, в родстве. Один из них, 25−40 лет, был довольно высоким — 172−176 сантиметров, при этом его скелет демонстрировал многочисленные патологические изменения — следствие полиартроза инфекционной природы, по словам исследователей, «редко фиксируемого в популяциях бронзового века». Другой мужчина был довольно молод, 18−25 лет.

Погребение 9 в третьем кургане оказалось парным. Один скелет (9А) из пары принадлежал крепкому мужчине 30−40 лет ростом 166−170 сантиметров. Второй скелет (9Б) был определен как женский. На момент смерти ей было 35−45 лет, и она была пониже мужчины — 162−166 сантиметров. У обоих обнаружились повреждения черепа в виде небольших отверстий — возможно, прижизненные травмы.

Парное захоронение из могильника в Саратовской области | Источник: Кондрашин, Цибин, Spyrou et al., 2018
Однако их скелеты дали науке гораздо больше, чем сведения о родственных связях представителей срубной культуры, к которой относится могильник. Оказалось, что они оба умерли от бубонной чумы, что существенно — на тысячу лет — удревняет ее историю.

Скелеты людей из могильника Михайловский II содержат одинаковый штамм чумной бактерии Yersinia pestis, обладавшей механизмом передачи через блох инфекции грызунам, людям и другим млекопитающим.

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Судя по исследованию, штамм, обнаруженный на останках в Самарской области, является предком штаммов, вызвавших самые ужасные пандемии чумы, протекавшей в бубонной форме в цивилизованном мире, — Юстинианову чуму VI века (первую исторически зафиксированную), Черную смерть XIV века и Третью пандемию XIX — начала XX века.

Увы, ни в одном, ни в другом случае мы не узнали истории любви древних людей. Да и была ли она? Возможно, в этих могилах похоронили родственников, умерших в одно время, а романтические позы костяков — это просто результат смещения скелетов за тысячелетия.

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