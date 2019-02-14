Любовь до гроба
В День всех влюбленных принято говорить о безраздельном чувстве, конец которому способна положить только смерть. Археологи тоже
В День всех влюбленных принято говорить о безраздельном чувстве, конец которому способна положить только смерть. Археологи тоже
Подробнее об этом в блоге, посвященном празднику святого Валентина, рассказывает Юлли Улетова, автор сайта Помпеи: шаг за шагом.
В 2013 году совместная экспедиция археологов индийского
Поселение, известное теперь под современным названием Ракхигархи, занимало девять холмов, в научной литературе получивших обозначения RGR от 1 до 9. Два холма — RGR 4 и RGR 5 — недоступны для раскопок, на них расположена современная деревня. Остальные холмы являются объектом интереса исследователей цивилизации долины Инда. На окраине древнего поселения Ракхигархи располагалось кладбище. Совместная
Могила BR 11 (RGR 7.3/B4/BR11), о которой речь пойдет ниже, была устроена над более ранней BR 12 и содержала совместное простое первичное захоронение двух людей — в отчетах и публикациях они фигурируют под номерами 11А и 11 В. Скелеты лежали в яме глубиной полметра и размерами 2,5 на 1,5 метра в вытянутом положении на спине с уложенными вдоль тела руками, головами на север. Они хорошо сохранились, за исключением костей стоп 11А. Голова 11А была обращена к 11 В. Погребальный инвентарь состоял из красных керамических сосудов, присущих Хараппской цивилизации, а рядом с правой ключицей 11B была найдена полосатая бусина из агата.
11А оказался мужчиной ростом 172−175 сантиметров, а 11А — женщиной ростом 160−163 сантиметра. Оба на момент смерти были молодыми, по нынешним меркам, людьми — от 21 до 35 лет. Ни травм, ни следов медицинских вмешательств, ни признаков заживления, ни патологических повреждений их кости не имеют. Только у мужчины выявили зубные патологии — линейную гипоплазию эмали и зубной камень, возможно, вызванные его специфической профессиональной деятельностью или
Поскольку нет никаких явных археологических свидетельств того, что погребения совершены в разное время, видимо, следует считать, что эти два человека умерли от неизвестных (по крайней мере, не определяемых теперь) причин в одно время. А значит, это единственная на данный момент известная могила цивилизации Индской долины, которая содержит совместное разнополое захоронение. К сожалению, осталось загадкой, какими именно узами были связаны разделившие на двоих одну могилу жители древнего поселения.
Однако особый интерес в научном мире вызвали не столько гипотетические отношения этой пары, сколько анонсированный генетический анализ четырех скелетов с кладбища Ракхигархи, из которых получилось выделить лишь один пригодный для
Самый главный вывод, который он обнародовал, — в образцах, полученных с указанного некрополя, отсутствуют маркеры так называемой степной ДНК —
Эта знаменитая пара скелетов часто мелькала в новостях в 2018 году. Она была найдена еще в 2015 году в одном из курганных захоронений могильника Михайловский II в Самарской области, относящихся к периоду поздней бронзы (примерно 3800 лет назад).
Могильник состоял из семи курганов. В 2015 году археологи провели
Погребение 9 в третьем кургане оказалось парным. Один скелет (9А) из пары принадлежал крепкому мужчине 30−40 лет ростом 166−170 сантиметров. Второй скелет (9Б) был определен как женский. На момент смерти ей было 35−45 лет, и она была пониже мужчины — 162−166 сантиметров. У обоих обнаружились повреждения черепа в виде небольших отверстий — возможно, прижизненные травмы.
Скелеты людей из могильника Михайловский II содержат одинаковый штамм чумной бактерии Yersinia pestis, обладавшей механизмом передачи через блох инфекции грызунам, людям и другим млекопитающим.
Судя по исследованию, штамм, обнаруженный на останках в Самарской области, является предком штаммов, вызвавших самые ужасные пандемии чумы, протекавшей в бубонной форме в цивилизованном мире, — Юстинианову чуму VI века (первую исторически зафиксированную), Черную смерть XIV века и Третью пандемию XIX — начала XX века.
Увы, ни в одном, ни в другом случае мы не узнали истории любви древних людей. Да и была ли она? Возможно, в этих могилах похоронили родственников, умерших в одно время, а романтические позы костяков — это просто результат смещения скелетов за тысячелетия.