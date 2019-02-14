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18:23 (мск), источник: РИА Новости

В Минске мужчина сбежал из магазина с продуктами, услышав их стоимость

МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Житель Минска не расплатился за продукты и сбежал с ними из магазина, сообщает Sputnik Беларусь. Как выяснилось впоследствии, у него просто не было при себе необходимой суммы.

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Мужчина как обычно отправился за покупками в один из продуктовых магазинов столицы. Он взял все, что запланировал купить, и пошел на кассу. Когда сотрудница магазина назвала общую сумму — 27 рублей (830 российских рублей), мужчина, вместо того чтобы расплатиться, схватил пакет с продуктами и убежал. Продавцы вызвали милицию.

Похитителем оказался 56-летний житель Минска. До этого мужчина не был судим и не имел проблем с законом. Он пояснил, что был шокирован суммой, которую ему назвала кассир, поскольку у него при себе не было таких денег. Мужчина не придумал ничего лучше, как сбежать с покупками. Он сообщил, что планировал взять деньги в долг у знакомых и расплатиться за продукты на следующий день.

Материалы проверки по факту хищения продуктов передали в Следственный комитет, который даст правовую оценку действиям мужчины.

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