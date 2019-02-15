Прогноз погоды в Молдове на 15 февраля 2019: Будет дождь, снег и солнце
Прогноз синоптиков на завтра.
Прогноз синоптиков на завтра.
Завтра, 15 февраля 2019, в Молдове будет плюсовая температура «с сюрпризами» в виде дождя и снега.
В Кишиневе температура воздуха — 1−5 градусов с плюсом. Около 11-ти часов утра синоптики прогнозируют небольшой дождь. Утром выглянет солнышко, но ненадолго.
В северных районах республики ночью ожидается снег. Но будет неморозно — от 0 до 6 градусов тепла. Днем осадков не ожидается.
На юге Молдовы тоже будут осадки — ночью пройдет дождь. Днем — без осадков. Температура воздуха — +1…+5 градусов.