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00:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Прогноз погоды в Молдове на 15 февраля 2019: Будет дождь, снег и солнце

Прогноз синоптиков на завтра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 32% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 15 февраля 2019, в Молдове будет плюсовая температура «с сюрпризами» в виде дождя и снега.

В Кишиневе температура воздуха — 1−5 градусов с плюсом. Около 11-ти часов утра синоптики прогнозируют небольшой дождь. Утром выглянет солнышко, но ненадолго.

В северных районах республики ночью ожидается снег. Но будет неморозно — от 0 до 6 градусов тепла. Днем осадков не ожидается.

На юге Молдовы тоже будут осадки — ночью пройдет дождь. Днем — без осадков. Температура воздуха — +1…+5 градусов.

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