Путин ушиб палец во время спарринга с олимпийским чемпионом
Президент России Владимир Путин травмировал палец на правой руке во время тренировки по дзюдо с членами национальной сборной в Сочи.
Президент России Владимир Путин травмировал палец на правой руке во время тренировки по дзюдо с членами национальной сборной в Сочи.
Глава государства вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» после завершения трехстороннего саммита по Сирии, пишет ТАСС.
Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потренироваться со спортсменами. Он отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.
Во время спарринга с чемпионом Олимпийский игр-2016 в