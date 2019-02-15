Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
13 редких, странных и жутких аномалий
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном
Ричард Гир назвал сына в честь жены
Мать выносила умирающего ребенка ради органов для спасения больных детей
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Убивший 98 девушек медбрат раскрыл свои новые убийства в тюрьме
Успенская высказалась о беззубой лысой дочери
Нововведения, которые коснутся счетчиков на воду
Умер Вячеслав Овчинников
Новые купе одноэтажных и двухэтажных вагонов: первые эскизы
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
03:07 (мск), источник: РИА Новости

Православные христиане встречают Сретение Господне

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Православные верующие в пятницу отмечают Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Источник: РИА Новости

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», второе значение этого слова — «радость». Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.

Согласно преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что дева родит сына, посчитал это ошибкой и захотел ее исправить, после чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя.

Видео
Патриарх Кирилл: чем больше епархий, тем мы ближе к народу

По данным церковных историков, первые упоминания об этом празднике встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков, торжественное же празднование Сретения Господня во всей Византийской империи было установлено в царствование императора Юстиниана в 542 году.

Праздник Сретения традиционно совпадает с Всемирным днем православной молодежи, который отмечается с 1953 года. Патриарх Кирилл в связи с этим выступил с обращением к молодым и ко всем верующим Русской православной церкви, поздравив их с праздником.

«Эта удивительная встреча — человека, ищущего Бога, и Творца, желающего спасти Свое творение, — уже состоялась в сердце каждого из нас … Встреча с Господом должна коренным образом изменить нашу жизнь, должна повлиять на наши поступки, ведь, как мы знаем из Евангелия, то, что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу», — говорится в обращении патриарха.

Предстоятель Русской церкви призвал верующих «являть любовь Христову другим людям» и творить дела милосердия.

«Это под силу каждому — напитать алчущего, помочь нуждающемуся, сказать слово ободрения унывающему, утешить плачущего, посетить больного. Особенно призываю к таким поступкам молодежь — энергичных, бодрых и полных жизнелюбия людей, проявляющих инициативу, готовых к активным действиям и трудам на пользу ближних», — отметил патриарх.

 Умер народный артист России Сергей Захаров
Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля
Центробанк усомнился в экономическом росте России
Путин ушиб палец во время спарринга с олимпийским чемпионом
Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты
Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
Самый большой пассажирский самолет А380 снимают с производства
В Канаде неизвестные украли воду из айсберга
Оппозиция Грузии опасается российского «газового капкана»
Спорт
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Первое фото нового «Дефендера» (в Land Rover очень недовольны) Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь