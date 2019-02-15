Православные христиане встречают Сретение Господне

Источник: РИА Новости

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», второе значение этого слова — «радость». Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.

Согласно преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что дева родит сына, посчитал это ошибкой и захотел ее исправить, после чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя.

По данным церковных историков, первые упоминания об этом празднике встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков, торжественное же празднование Сретения Господня во всей Византийской империи было установлено в царствование императора Юстиниана в 542 году.

Праздник Сретения традиционно совпадает с Всемирным днем православной молодежи, который отмечается с 1953 года. Патриарх Кирилл в связи с этим выступил с обращением к молодым и ко всем верующим Русской православной церкви, поздравив их с праздником.

«Эта удивительная встреча — человека, ищущего Бога, и Творца, желающего спасти Свое творение, — уже состоялась в сердце каждого из нас … Встреча с Господом должна коренным образом изменить нашу жизнь, должна повлиять на наши поступки, ведь, как мы знаем из Евангелия, то, что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу», — говорится в обращении патриарха.

Предстоятель Русской церкви призвал верующих «являть любовь Христову другим людям» и творить дела милосердия.