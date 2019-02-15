Шарлотте Рэмплинг вручили почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Источник: AFP 2019

Шарлотта Рэмплинг дебютировала как актриса более 50 лет назад. За это время она снялась более чем в 100 картинах, среди которых «Гибель богов» Лукино Висконти, «Воспоминания о «Звездной пыли» Вуди Аллена, «Под песком» Франсуа Озона и многих других. В 2000 году за заслуги в развитии культурных связей между Францией и Британией ее наградили Орденом Британской империи.

На торжественной церемонии Рэмплинг присутствовала в зале, рядом с ней сидел директор Берлинале Дитер Косслик, а режиссер Лилиана Кавани произнесла речь со сцены Берлинале Паласа.

«Я счастлива, что Шарлотта получает эту награду, и счастлива, что она выбрала фильм “Ночной портье” как символ своей карьеры… Я увидела несколько картин, в которых она снималась в Италии, и мне очень понравилась эта девчонка, такая живая, настоящая. Я поняла, что это именно тот человек, который нужен для этой непростой роли, и не ошиблась. Я буду благодарна ей всегда», — сказала Кавани.

Она отметила уникальность таланта Рэмплинг, сравнив ее с Ингрид Бергман.

Ведущая пригласила на сцену Косслика и Рэмплинг, после чего директор вручил актрисе статуэтку.

«Я хотела сказать много всего, но потом поняла, что за меня лучше говорят мои фильмы. Вы знаете обо мне много, потому что картины, хоть и выдумка, но, отчасти, это истории обо мне… Спасибо за то, что слушаете», — обратилась к публике Рэмплинг.

Канны, 1976 год | Источник: AP 2019

Фильмам с Рэмплинг посвящена в этом году на фестивале секция «Оммаж». В четверг после торжественной церемонии награждения гостям Берлинале покажут картину 1974 года «Ночной портье» Кавани, в которой Рэмплинг исполнила главную роль.