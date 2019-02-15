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12:15 (мск), источник: РИА Новости

Как две капли воды. Ученые вычислили вероятность встретить двойника

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. В 2017-м американец Джосайя Мартин прославился невероятным сходством с главным героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу. Через год в одном из российских аккаунтов Instagram обнаружилась точная копия супруги английского принца Гарри Меган Маркл. В подобных совпадениях нет никакой мистики, уверяют ученые. Двойникам есть вполне рациональное объяснение.

Источник: СС0/spirit111

Один на триллион

В 2016 году ирландская студентка Ниам Джини запустила в социальных сетях кампанию по поиску своего двойника. Уже через пару месяцев она познакомилась с американкой Ирен Адамс, похожей на нее как две капли воды. Тест ДНК показал, что девушки, несмотря на поразительное внешнее сходство, не родственницы. Их общий предок жил не позже 20 тысяч лет назад.

Ученые из университета Аделаиды (Австралия) проанализировали данные измерений около четырех тысяч лиц и выделили восемь ключевых параметров, по которым можно определить степень сходства разных людей. Прежде всего это расстояния между глазами, ушами и бровями, длина носа и ширина рта.

Результаты расчетов показали: вероятность того, что где-то на Земле живет хотя бы одна пара людей, у которых совпадают все восемь параметров, — 1:135. Однако их шанс встретиться — один на триллион.

Отдаленное сходство

Австралийские ученые довольно жестко подошли к определению двойников. Если расстояния между ушами различались всего на один сантиметр, людей не считали похожими друг на друга. Но человеческий мозг воспринимает лица иначе.

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Согласно исследованию американских нейробиологов, ряд зон нашего мозга, ответственных за восприятие и распознавание лиц, активируются, только если изображение лица возникает вместе с изображением тела. По мнению ученых, это позволяет правильно интерпретировать мимику, выражение глаз и эмоциональное состояние человека.

В отличие от искусственных систем распознавания лиц, мы способны определять знакомых даже по сильно искаженным снимкам. В эксперименте американских исследователей добровольцы узнавали лица знаменитостей, несмотря на то, что те были вытянуты: их ширина составляла всего четверть первоначальной. Иными словами, мозг воспринимает весь образ целиком. Поэтому незначительная разница в соотношении общих черт никак не повлияет на результат — считать людей похожими или нет.

Как выяснили британские исследователи, человек способен запомнить в среднем около пяти тысяч лиц. Индивидуальные показатели колеблются от тысячи до десяти тысяч. И это сильно увеличивает шансы принять отдаленно похожего на кого-то человека за его двойника.

Скульпторы лиц

Самые важные черты лица для узнавания — глаза, рот, нос и брови. Однако именно их формирование целиком зависит от генов, выяснили ученые из Имперского колледжа в Лондоне.

Они сравнили наборы похожих и разных черт для однояйцевых близнецов и двойняшек и обнаружили, что почти со стопроцентной вероятностью форма и размеры кончика носа, расположение внутренних уголков глаз, скулы, области вокруг рта и охват головы определяются генами.
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Эти данные подтверждаются результатами работы международной группы ученых, которые, пытаясь понять, какие гены влияют на морфологию лица, дали одно из возможных объяснений существования двойников. Специалисты проанализировали снимки, полученные в результате магнитно-резонансной томографии мозга добровольцев, и их фотографические портреты, чтобы создать карту «отправных точек» на лице и ориентироваться при определении расстояния между ними. Затем применили геном-ассоциированный подход к исследованию почти десяти тысяч европейцев с независимыми повторениями с целью обнаружить варианты ДНК, вовлеченные в формирование лица.

Похожих внешне добровольцев разделили на пять групп, и оказалось, что черты лица, придававшие сходство, — результат работы одних и тех же вариаций генов. Если у людей, не состоящих в родстве, эти гены расположены на одном локусе — определенном месте хромосомы, то у них будут одинаковые черты лица.

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