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15:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Что можно увидеть с самого высокого здания в мире (фото)

Виды очаровывают.

«Бурдж-Халифа» в Дубае — самое высокое сооружение в мире. Этот небоскреб достигает в высоту 828 метров и по форме напоминает сталагмит. 180 метров приходится на самый длинный в мире шпиль.

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Строить здание начали в 2004 году. Его проектная высота держалась в строгой тайне. Если бы где-нибудь в мире спроектировали небоскреб повыше, в проект дубайской башни внесли бы корректировки.

Здание возводили с феноменальной скоростью: каждую неделю появлялись 1−2 новых этажа. Всего их насчитывается 163. Наконец в 2010 году состоялась торжественная церемония открытия.

«Бурдж-Халифа» означает «Башня Халифа» — здание посвятили президенту ОАЭ шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.

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Сегодня «Бурдж-Халифа» — главный элемент нового делового центра в Дубае. В нем размещены офисы, торговые центры, жилые квартиры, бассейны, спортивные залы и отель, дизайн которого разработал Джорджо Армани.

Самая высокая смотровая площадка в мире находится на 148-м этаже на высоте 555 метров.

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