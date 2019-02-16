Что можно увидеть с самого высокого здания в мире (фото)
Виды очаровывают.
Виды очаровывают.
«Бурдж-Халифа» в Дубае — самое высокое сооружение в мире. Этот небоскреб достигает в высоту 828 метров и по форме напоминает сталагмит. 180 метров приходится на самый длинный в мире шпиль.
Строить здание начали в 2004 году. Его проектная высота держалась в строгой тайне. Если бы
Здание возводили с феноменальной скоростью: каждую неделю появлялись 1−2 новых этажа. Всего их насчитывается 163. Наконец в 2010 году состоялась торжественная церемония открытия.
«Бурдж-Халифа» означает «Башня Халифа» — здание посвятили президенту ОАЭ шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.
Сегодня «Бурдж-Халифа» — главный элемент нового делового центра в Дубае. В нем размещены офисы, торговые центры, жилые квартиры, бассейны, спортивные залы и отель, дизайн которого разработал Джорджо Армани.
Самая высокая смотровая площадка в мире находится на 148-м этаже на высоте 555 метров.
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