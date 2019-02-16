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11:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят самые маленькие страны мира

Пятерка крошечных государств.

Сан-Марино.

Площадь Сан-Марино — 61 квадратный километр. Государство, окруженное со всех сторон Италией, было основано каменотесом и христианским святым по имени Марин еще в 301 году нашей эры. По крайней мере, так гласит легенда. Сегодня в республике живут чуть более 33 тысяч человек.

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Тувалу

Площадь этого тихоокеанского государства в Полинезии — 26 квадратных километров. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. На них живет чуть больше 12 тысяч человек. Тувалу входит в список беднейших стран в мире.

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Науру

Это карликовое государство расположено на одноименном коралловом острове в Тихом океане. Его площадь — 21,3 квадратных километра. От Науру до экватора всего 42 км, поэтому климат здесь экваториальный муссонный, то есть очень жаркий и влажный. Одна из главных проблем страны — дефицит пресной воды.

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В результате разработок фосфоритов во второй половине ХХ века страна стала одной из самых богатых в мире. В то же время экологии острова был нанесен непоправимый урон. Позже Науру на какое-то время превратилась в офшорную зону, куда даже из России поступило вкладов на 70 миллиардов долларов США.

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Монако

Площадь этого карликового государства на берегу Лигурийского моря — всего 2,02 квадратных километра. Но сложно найти человека, который бы о нем не слышал. Княжество знаменито благодаря казино в Монте-Карло и этапу чемпионата Формулы-1 — «Гран-при Монако».

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Ватикан

Самое маленькое государство в мире — это, конечно же, Ватикан. Его площадь составляет всего 0,44 квадратных километра. А длина государственной границы — 3,2 км. Зато почти вся суверенная территория Святого Престола, не считая служебных помещений, — это райские сады и всемирно известные шедевры архитектуры — Собор Святого Петра, ватиканские музеи, в том числе Сикстинская капелла, а также Ватиканская библиотека.

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