Как выглядят самые маленькие страны мира
Пятерка крошечных государств.
Пятерка крошечных государств.
Площадь
Площадь этого тихоокеанского государства в Полинезии — 26 квадратных километров. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. На них живет чуть больше 12 тысяч человек. Тувалу входит в список беднейших стран в мире.
Это карликовое государство расположено на одноименном коралловом острове в Тихом океане. Его площадь — 21,3 квадратных километра. От Науру до экватора всего 42 км, поэтому климат здесь экваториальный муссонный, то есть очень жаркий и влажный. Одна из главных проблем страны — дефицит пресной воды.
В результате разработок фосфоритов во второй половине ХХ века страна стала одной из самых богатых в мире. В то же время экологии острова был нанесен непоправимый урон. Позже Науру на
Площадь этого карликового государства на берегу Лигурийского моря — всего 2,02 квадратных километра. Но сложно найти человека, который бы о нем не слышал. Княжество знаменито благодаря казино в
Самое маленькое государство в мире — это, конечно же, Ватикан. Его площадь составляет всего 0,44 квадратных километра. А длина государственной границы — 3,2 км. Зато почти вся суверенная территория Святого Престола, не считая служебных помещений, — это райские сады и всемирно известные шедевры архитектуры — Собор Святого Петра, ватиканские музеи, в том числе Сикстинская капелла, а также Ватиканская библиотека.
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