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10:19 (мск), источник: RTVi

Член парламента Словении признался в краже сэндвича из магазина и подал в отставку

Член парламента Словении Дарий Крайчич подал в отставку после того, как признался в краже сэндвича из магазина. Об этом 14 февраля написала газета Delo.

Источник: photosforyou/CC0

Крайчич рассказал, что захотел проверить систему безопасности в магазине, потому что ему надоело, что на него не обращали внимание. Он ждал на кассе в супермаркете «три минуты», пока трое сотрудников разговаривали друг с другом. Тогда политик решил выйти из магазина, не заплатив.

«Впервые в жизни я это сделал. И у меня получилось. Никто не последовал за мной, несмотря на то, что здесь все под видеонаблюдением», — пояснил Крайчич. Он добавил, позднее вернулся и оплатил покупку.

Крайчич является членом правящей в Словении партии «Список Марьяна Шареца». Он признался в краже на парламентском заседании и там же объявил об отставке. Он извинился за свой поступок и сказал, что сожалеет об этом «социальном эксперименте».

Крайчич работал в парламентском комитете по инфраструктуре и окружающей среде, сельскому и лесному хозяйству, а также был председателем комитета по делам Европейского союза. Он стал депутатом в сентябре 2018 года.

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