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13:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит богомол, похожий на орхидею (фото)

Красив и опасен.

Орхидейный богомол из Юго-Восточной Азии маскируется под орхидею, чтобы привлечь добычу.

Широкие лапки самок похожи на лепестки, а светло-розовый, почти белый окрас позволяет им сливаться с цветком. Чем больше самка, тем больше добычи она получает.

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Самцы Hymenopus coronatus вдвое меньше, и их окрас бледного зелено-коричневого цвета. Они никого не приманивают, зато отлично прячутся среди веток листьев и нападают на жертву из засады.

По словам ученых, самцы и самки орхидейного богомола эволюционировали по-разному, и вряд ли такое случалось с другими насекомыми на планете.

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Но самое интересное то, что вылупившиеся из яиц личинки орхидейного богомола и вовсе красно-чёрного цвета. Внешне они немного похожи на муравьёв. Их яркий окрас отпугивает хищников.

Необычные насекомые, обитающие в тропических лесах Индии и Индонезии, из-за своего внешнего вида пользуются спросом у любителей экзотических насекомых.

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