Как выглядит богомол, похожий на орхидею (фото)

Орхидейный богомол из Юго-Восточной Азии маскируется под орхидею, чтобы привлечь добычу.
Широкие лапки самок похожи на лепестки, а светло-розовый, почти белый окрас позволяет им сливаться с цветком. Чем больше самка, тем больше добычи она получает.
Самцы Hymenopus coronatus вдвое меньше, и их окрас бледного зелено-коричневого цвета. Они никого не приманивают, зато отлично прячутся среди веток листьев и нападают на жертву из засады.
По словам ученых, самцы и самки орхидейного богомола эволюционировали по-разному, и вряд ли такое случалось с другими насекомыми на планете.
Но самое интересное то, что вылупившиеся из яиц личинки орхидейного богомола и вовсе красно-чёрного цвета. Внешне они немного похожи на муравьёв. Их яркий окрас отпугивает хищников.
Необычные насекомые, обитающие в тропических лесах Индии и Индонезии, из-за своего внешнего вида пользуются спросом у любителей экзотических насекомых.