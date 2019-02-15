Минздрав подготовил предложения по увеличению возраста продажи алкоголя
СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя.
СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя.
«Мы готовы внести, у нас все готово…», — сказала Скворцова журналистам.
Она добавила, что перед внесением предложений ведомству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти.
В четверг
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