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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав подготовил предложения по увеличению возраста продажи алкоголя

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя.

Источник: AP 2019

«Мы готовы внести, у нас все готово…», — сказала Скворцова журналистам.

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Она добавила, что перед внесением предложений ведомству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти.

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в правительство пока не поступали предложения о повышении возраста для продажи алкоголя. По ее словам, министерство здравоохранения отрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках федерального проекта, ее будут обсуждать после внесения в правительство.

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