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11:12 (мск), источник: ТАСС

Друзь и Бер отстранены от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?»

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены на неопределенный срок от участия в передачах в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» в связи с взаимными обвинениями о подкупе. Об этом говорится в заявлении Первого канала, распространенном в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Репутационный вред нанесен… телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?».

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«Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск “Миллионера”. Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок», — цитирует пресс-служба гендиректора телекомпании «Красный Квадрат» Илью Кривицкого (производитель «Кто хочет стать миллионером?»).

Пресс-служба Первого канала также сообщила, что исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Александра Друзя будет аннулирован, а выигрыш выплачен не будет.

«Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет», — отметил Кривицкий.

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Ранее главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер и знаток Александр Друзь обвинили друг друга в подкупе.

«Илья Бер был не вправе устраивать “следственные эксперименты” — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался — в федеральном телеэфире, — заявил генеральный директор телекомпании. — Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались».

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13 февраля© Ньюстюб
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