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11:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Афганистане есть деревня, построенная из советских снарядов. Как это возможно?

Жители Кезелабада, Афганистан, уже много лет живут в окружении неразорвавшихся советских ракет. Здесь их используют в качестве подпорок, потолочных балок и даже мостов.

Ровно 30 лет назад из Афганистана вывели советские войска. Однако в небольшой деревне Кезелабад на севере страны до сих пор видны следы той войны.

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Сразу после окончания боевых действий у людей не было средств для восстановления домов, и дешевым строительным материалом стали неразорвавшиеся снаряды. Несмотря на то, что местные живут в окружении ракет еще с 1980-х, деревня может взлететь на воздух в любой момент.

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