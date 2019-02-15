В Афганистане есть деревня, построенная из советских снарядов. Как это возможно?

Ровно 30 лет назад из Афганистана вывели советские войска. Однако в небольшой деревне Кезелабад на севере страны до сих пор видны следы той войны.

Сразу после окончания боевых действий у людей не было средств для восстановления домов, и дешевым строительным материалом стали неразорвавшиеся снаряды. Несмотря на то, что местные живут в окружении ракет еще с 1980-х, деревня может взлететь на воздух в любой момент.