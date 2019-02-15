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13:08 (мск), источник: Популярная механика

В глубине Земли нашлись горы и впадины

По современным представлениям, наша планета состоит из твердой и тонкой земной коры, очень вязкой мантии и более-менее жидкого ядра. Мантия залегает на глубинах от 30−50 до 3000 км, на нее приходится большая часть земного вещества.

О строении и составе мантии мы знаем очень мало, практически только по геофизическим данным. Преобладающее значение здесь имеют данные сейсмологии, полученные при наблюдении за распространением сейсмических волн, порожденных мощными землетрясениями — только они имеют шанс проникнуть достаточно глубоко и принести оттуда какую-то различимую информацию. По их анализам известно, что земная мантия делится на верхнюю и нижнюю, раздел между ними пролегает приблизительно в 670 км от поверхности. А вот форма границы до сего дня была неизвестна.

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Команда китайских сейсмологов проанализировала данные, полученные в результате мощного землетрясения, произошедшего в Боливии 9 июня 1994 года. Тогда сейсмические волны были зарегистрированы десятками станций по всему миру. О существовании их записей было, разумеется, известно и раньше, но у ученых не было достаточных вычислительных мощностей и алгоритмов, чтобы выделить в них сигналы, порожденные при отражении от границы раздела.

Выяснилось, что таковая очень неровна. На ней встречаются «горы» и «впадины» амплитуда которых достигает десятков километров. Это, вероятно, означает, что верхняя и нижняя мантии разделяются четче, чем ученые думали до сих пор. В частности, похоже на то, что их вещества практически не смешиваются.

«Граница между слоями мантии оказалась намного более грубой, чем поверхность планеты. Подземные возвышенности, образно выражаясь, оказались более высокими, чем Аппалачи или Скалистые горы. Мы не можем точно вычислить их высоту, но, похоже, что они выше, чем любой горный пик на Земле», — заявил Вэньбо Ву (Wenbo Wu) из Института геодезии и геофизики КАН в Вухане (Китай).

Познакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Science.

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