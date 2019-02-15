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12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь

Американская певица и актриса Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала получившуюся оплошность на алкогольное опьянение. В этом она призналась в своем Instagram-аккаунте.

В четверг, 14 февраля, она похвасталась новой татуировкой со своим именем, записанным на нотном стане четырьмя нотами («соль"-«ля"-«соль"-«ля», которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A). Однако вместо пяти положенных линий нотного стана на руке Гаги появились только четыре.

Один из фанатов тут же указал на ошибку. «Нотный стан состоит из пяти линий, Гага, что это…» — написал он под публикацией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Певица тут же заметила комментарий и в течение часа исправила татуировку, а затем вновь поделилась ее доработанной версией. «Музыкальный кризис предотвращен. Бедняжка выпила слишком много текилы и забыла пятую линию нотного стана. А вот и правильная», — посмеялась Гага в описании к посту.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе певица Ариана Гранде набила татуировку на японском языке в честь выхода своего нового сингла 7 Rings («Семь колец»), однако тоже допустила в ней ошибку. «Новая татуировка Арианы Гранде означает “Шичирин” — барбекю-гриль в японском стиле, — а не 7 Rings», — заметил один из фанатов в соцсетях. Певица поспешила удалить снимок со своей страницы, предварительно оправдавшись, что не доделала татуировку из-за нестерпимой боли.

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