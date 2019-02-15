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14:05 (мск), источник: Фонтанка

Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России за Афганскую войну

Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 15 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу», — говорится в тексте указа главы государства.

30 лет назад — 15 февраля 1989 года — был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем.

Справка:

Согласно данным из открытых источников, Владимир Ковтун воевал в Афганистане, в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба. Известен тем, что 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье (провинция Кандагар), будучи ещё старшим лейтенантом, смог в составе группы, находившейся под общим командованием майора Евгения Сергеева, заместителя командира 186-го отряда, захватить один из трёх образцов американских ПЗРК «Стингер», которые американцы поставляли моджахедам, а также дипломат с документацией на них, включая адреса поставщиков из США. Эти трофеи были показаны на срочной пресс-конференции в МИДе Афганистана как неопровержимое доказательство вмешательства Америки во внутренние дела страны.

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