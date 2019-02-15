Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России за Афганскую войну
Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в
Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу», — говорится в тексте указа главы государства.
30 лет назад — 15 февраля 1989 года — был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем.
Согласно данным из открытых источников, Владимир Ковтун воевал в Афганистане, в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба. Известен тем, что 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье (провинция Кандагар), будучи ещё старшим лейтенантом, смог в составе группы, находившейся под общим командованием майора Евгения Сергеева, заместителя командира 186-го отряда, захватить один из трёх образцов американских ПЗРК «Стингер», которые американцы поставляли моджахедам, а также дипломат с документацией на них, включая адреса поставщиков из США. Эти трофеи были показаны на срочной
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