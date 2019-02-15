Люди учли чужой опыт при перспективе получить удар током

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Европейские ученые выяснили, что на принятие решений человека может действовать не только сформировавшиеся у него условные рефлексы, сигнализирующие об опасности, но и простое информирование: словесное или же наблюдение. Для этого они провели эксперимент, в ходе которого участникам необходимо было выбрать квадрат, который не ударит их током. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Формирование условных рефлексов — важная часть развития человека, которая помогает ему получать максимальную выгоду или избегать опасностей. При этом прямое обучение на личном опыте зачастую намного эффективнее обучения демонстративного или словесного, обусловленного опытом чужим. Допустим, ребенок, которому запретили трогать конфорки на плите из-за вероятности получить ожог, может не послушаться; с другой стороны, ребенок, который сам прикоснулся к горячей конфорке, сразу же поймет, что впредь этого делать не стоит.

Разумеется, в процессе взросления человек приобретает способность эффективно учиться не только на своих собственных успехах и ошибках, но и на чужих. Наиболее заметно это в информационную эпоху: из-за обилия новостей и материалов, которые освещают определенные негативные события (теракты, убийства или ограбления), у людей может развиться страх перед определенными связанными факторами.

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что среди людей, которые читали новости о взрывах во время Бостонского марафона в 2013 году, тревожность и другие симптомы посттравматического расстройства были выше, чем среди тех, кто в действительности пережил теракт.

С другой стороны, не до конца ясно, как получение информации о потенциальной опасности от третьих лиц влияет на сам процесс принятия решений: одно дело — бояться спускаться в метро после терактов, но совсем другое — перестать пользоваться общественным транспортом вообще. Разобраться в этом решили ученые из Каролинского института под руководством Бьёрна Линдстрёма (Björn Lindström). В их эксперименте участникам (всего в исследовании приняли участие 120 человек) показывали два квадрата (синий и желтый), нажатие на один из которых приводило к легкому удару током.

Перед началом эксперимента участников научили определять «опасный» квадрат: первая группа прошла активное обучение, нажимая на квадраты самостоятельно, второй показали видео, на котором другой человек нажимает на квадраты и получает (или не получает) удар током, а третьей — рассказали о том, нажатие на какой из квадратов приведет к удару током. Нажатие на «опасный» квадрат приводило к удару не всегда: участники знали, что вероятность получения удара при нажатии на него составляет 75 процентов. Во время самого эксперимента участникам необходимо было выбрать квадрат 70 раз, получив как можно меньше ударов током: для первых 35 проб вероятность была либо такой же, как при обучении, либо обратной, а для оставшихся 35 — обратной, либо такой же, как при обучении — в зависимости от группы. То есть, если в первых 35 вариантах нажатие на синий квадрат приводило к удару током в 75 процентах случаев, то в оставшихся 35 — уже в 25 процентах случаев.

Авторы показали, что процесс принятия решений поддается не только условным рефлексам, выученным в процессе прямого контакта со средой, но и социальному обучению — причем как наблюдению, так и инструктированию. Ученые полагают, что результаты их работы помогут лучше изучить поведение людей в эру повышенного информационного воздействия.