Люди учли чужой опыт при перспективе получить удар током

Европейские ученые выяснили, что на принятие решений человека может действовать не только сформировавшиеся у него условные рефлексы, сигнализирующие об опасности, но и простое информирование: словесное или же наблюдение. Для этого они провели эксперимент, в ходе которого участникам необходимо было выбрать квадрат, который не ударит их током. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.