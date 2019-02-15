Елками без корней озеленили Красноярск

Для этого деревья, у которых уже не было корней, помещали в трубы, а после расправляли ветки для придания дереву объема. Подобные рассказы появились в социальных сетях. Авторы постов утверждают, что таким способом за короткое время удалось высадить более 10 елок и «озеленить» пустырь.