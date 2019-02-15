В Помпеях нашли Нарцисса. У него нет лица

Источник: Parco Archeologico di Pompei

Римский городок Помпеи погиб в 79 году до нашей эры из-за извержения вулкана Везувия. Лава и пепел накрыли город и всех, кто в нем находился, законсервировав Помпеи на долгие века — так появился уникальный археологический памятник, раскопки в котором продолжаются до сих пор.

Новость В Помпеях нашли эротическую фреску с изображением Леды и лебедя

Археологи вели работы в V районе города, на одной из вилл, принадлежавших знатным семействам. В ноябре 2018 года в спальне этой виллы уже нашли одну фреску с изображением Леды и Лебедя. Она изображала сюжет из античной мифологии, в котором жена царя Спарты, Леда, совокупляется с Зевсом, принявшим форму лебедя. Также, по словам руководителя раскопок Альфонсины Руссо, в прихожей виллы гостей встречало изображение Приапа — древнегреческого бога плодородия, полей и садов. Его изображение нашли и на соседней вилле (доме Виттиев).

Теперь сотрудники археологического парка Помпей нашли новую фреску в атриуме здания. На ней изображен классический сюжет о Нарциссе: юноша склонился над водой и любуется в свое отражение. Лицо мифического красавца, однако, не сохранилось. Рядом находится крылатая фигура — возможно, это греческий бог любви Эрос. Собака тянет Нарцисса за одежду, пытаясь оттащить юношу от воды. Как отмечают археологи, цвета на фреске сохранились исключительно хорошо, при том, что ей больше двух тысяч лет век (ее появление датируют II веком до н.э.).

Источник: Parco Archeologico di Pompei

Согласно мифу, Нарцисс был сверхъестественно красивым юношей, которому суждено было жить долго, если только он не увидит самого себя. Он отвергал всех, кто в него влюблялся. Отвергнутые попросили богиню Немезиду наказать горделивого юношу, и она подстроила так, что Нарцисс увидел себя в отражении пруда. Он влюбился в свое отражение и не в силах был оторваться от него, пока не погиб от голода и тоски.

Также в атриуме с этой фреской нашли следы лестницы, ведущей на верхний этаж, остатки стеклянной тары, бронзовую воронку и амфоры — сосуды для хранения жидкостей и сыпучих веществ.

Раскопки ведутся в рамках проекта «Великие Помпеи» и охватывает территорию периметром в 3 километра, который проходит вдоль еще неизученного района Помпеи. Дом с фресками обнаружили во время расчистки склона, обрушение которого угрожало уже раскопанным строениям.