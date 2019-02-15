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15:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Зачем в Сибири корабли «вымораживают» изо льда (видео)

Такая работа требует огромной физической силы.

С некоторым запозданием в сибирский городок Жатай пришли сильные морозы. С ними наконец-то пришла пора «выморозки» судов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это старый способ отремонтировать корабли: с помощью бензопил и топоров работники освобождают ото льда подводную часть кораблей примерно на 20 см. Затем ждут, когда вода под судами снова замерзнет, и освобождают новое пространство. После этого днище можно будет ремонтировать.

Такая работа требует огромной физической силы и выносливости. Температура в это время года на реке Лене опускается до минус 46 градусов. Зато за сезон работники могут заработать до 400 тысяч рублей.

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