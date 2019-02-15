Зачем в Сибири корабли «вымораживают» изо льда (видео)
Такая работа требует огромной физической силы.
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Такая работа требует огромной физической силы.
С некоторым запозданием в сибирский городок Жатай пришли сильные морозы. С ними
Это старый способ отремонтировать корабли: с помощью бензопил и топоров работники освобождают ото льда подводную часть кораблей примерно на 20 см. Затем ждут, когда вода под судами снова замерзнет, и освобождают новое пространство. После этого днище можно будет ремонтировать.
Такая работа требует огромной физической силы и выносливости. Температура в это время года на реке Лене опускается до минус 46 градусов. Зато за сезон работники могут заработать до 400 тысяч рублей.
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