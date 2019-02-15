Зачем в Сибири корабли «вымораживают» изо льда (видео)

С некоторым запозданием в сибирский городок Жатай пришли сильные морозы. С ними наконец-то пришла пора «выморозки» судов.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/7eacc15c-31d6-4de3-8379-bb1b9c48e03f" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1291205" target="_blank">В Сибири для ремонта корабли «вымораживают» изо льда</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Это старый способ отремонтировать корабли: с помощью бензопил и топоров работники освобождают ото льда подводную часть кораблей примерно на 20 см. Затем ждут, когда вода под судами снова замерзнет, и освобождают новое пространство. После этого днище можно будет ремонтировать.

Такая работа требует огромной физической силы и выносливости. Температура в это время года на реке Лене опускается до минус 46 градусов. Зато за сезон работники могут заработать до 400 тысяч рублей.