В биологических часах человека нашли главную шестерню
Для определения возраста оказалось достаточно всего одной группы генов.
Для определения возраста оказалось достаточно всего одной группы генов.
Вот уже 5 лет биологический возраст организма определяют с помощью «часов метилирования» — метода, который считает число участков в геноме, подвергшихся метилированию. Чем дольше живет организм, тем таких участков больше. Ученые из Массачусетса утверждают, что нашли сердцевину этого часового механизма — группу генов, которая работает настолько активно, что возраст можно точно определить по ней одной.
Метилирование ДНК — это процесс навешивания на двойную спираль инактивирующих меток, метильных групп.
Самые первые часы, придуманные американцем Стивом Хорватом, оценивают метилирование 353 участков в разных областях генома. Однако соотечественники Хорвата из Массачусетса предложили более простую методику. Они построили свои часы, решив оценивать за метилирование только одной группы генов — кодирующих рибосомальную РНК — и смогли таким образом правильно оценивать возраст у мышей, собак и людей.
Рибосомальные РНК входят в состав рибосомы, которая, в свою очередь, нужна для синтеза всех клеточных белков. Поэтому гены, кодирующие рибосомальные РНК, в клетке работают всегда — без них производство любых белков остановится. Коль скоро эта область генома так активна, можно предположить, что и изнашивается она быстрее прочих. И действительно, участка рибосомальной ДНК длиной всего в 13 тысяч пар оснований оказалось достаточно, чтобы определять возраст.
У хорошего маркера биологического возраста есть несколько критериев.
Наконец, маркер должен не только предсказывать возраст организм, но и реагировать на факторы, замедляющие или ускоряющие старение организма. Исследователи подтвердили, что их новый алгоритм реагирует на ограничение калорий, которое, как известно, откладывает биологическое старение самых разных животных, и репрограммирование клеток, которое возвращает их в стволовое состояние.