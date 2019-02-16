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17:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Зачем орхидеи притворяются утками (фото)

Мы много знаем о причудливой маскировке насекомых, умеющих сливаться с окружающей средой, например, притворяться веточками, совами или корой деревьев.

Но немногие слышали о том, что некоторые растения — тоже замечательные «притворщики». Они могут напоминать насекомых, животных или даже экскременты.

Например, семена травы Ceratocaryum argenteum напоминают шарики навоза. Это вводит заблуждение скарабеев. Жуки перекатывают шарики, помогая траве засевать новые территории.

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Растущие в австралии орхидеи Drakaea пахнут так же, как и самки ос. Этим они привлекают ос-самцов. Те садятся на цветки и помогают опылять растения.

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Орхидея Caleana, растущая в Австралии и Новой Зеландии, одурачивает насекомых точно так же. Кроме того, она похожа на утку.

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Цветок северноевропейского травянистого растения офрис насекомоносной похож на самку роющей осы. Пытаясь спариться с цветком, осы-самцы переносят пыльцу.

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Австралийская орхидея Chiloglottis reflexa тоже имеет запах осы-самки. При этом она специально стелется по земле, чтобы привлечь насекомых, ведь у самок местных ос нет крыльев.

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Листья пасифлоры имеют небольшие желтые точки. Они похожи на яйца бабочек Heliconius. Поскольку бабочки этого вида не делят места кладки яиц с другими, растение оказывается защищено от гусениц.

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Цветки аристолохии напоминают уши мышей и этим привлекают москитов. Думая, что сейчас вкусно поужинают, комары оказываются в ловушке. Они не могут выбраться из цветка из-за косо направленных внутрь волосков. Ползая в поисках выхода, насекомое опыляет цветок.

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