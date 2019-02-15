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17:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Исследователи обнаружили в одной из британских пещер «ворота в ад»

На каменных стенах высечены заклинания против злых духов.

Группа исследователей из организации Subterranea Britannica во главе с Хейли Кларк и Эдом Уотерсом обнаружила странные знаки внутри одной из пещер в Кресвелл Крэгс, на границе между Ноттингемширом и Дербиширом в Великобритании.

На стенах и потолке они заметили высеченные символы, которые позже оказались заклинаниями против злых духов и ведьм.

Пещерные надписи, по словам исследователей, не давали демонам выйти из подземного мира и нанести вред человеку.

Обычно подобные символы люди в древности рисовали возле дверных проемов, окон, каминов и в зданиях церквей. Такие надписи часто встречались и в пещерах, откуда, по старым верованиям, и приходили злые духи. Однако новая находка — самая большая и интересная коллекция заклинаний — их здесь больше сотни.

По словам экспертов, знаки и символы против ведьм и демонов люди рисовали, чтобы усилить защиту от злых духов в ответ на неожиданную болезнь, смерть или плохой урожай.

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