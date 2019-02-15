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20:45 (мск), источник: РИА Новости

Россияне смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна утром 18 февраля

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне смогут рассмотреть редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Сатурна, утром в воскресенье, сообщает в пятницу Московский планетарий.

Источник: AP 2019

«Восемнадцатого февраля 2019 года произойдет сближение Венеры и Сатурна. Их будет разделять всего 1 градус (два диска Луны)! Такое положение светил на небе астрономы называют сближением… Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 6.30 до 7.30 утра, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес — ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что следующее сближение этих планет произойдет 11 декабря.

Астрономы напоминают, что хотя с Земли Венера и Сатурн будет видны почти на одной линии обзора, в космосе эти планеты находятся очень далеко друг от друга. Венера — вторая планета от Солнца, а Сатурн обращается шестым. Он является самой дальней планетой, которую Земляне могут легко увидеть невооруженным глазом.

Сейчас Сатурн находится на расстоянии почти 11 астрономических единиц (примерно 1,65 миллиарда километров) от Земли, а Венеру от Земли отделяет около 1 астрономической величины (расстояние, равное дистанции от Земли до Солнца).

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