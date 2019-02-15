Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия уже сменила позицию по российскому Крыму - СМИ
Находка под землей удивила ученых
Известная российская актриса станет многодетной мамой
Викторию Лопыреву не узнали без макияжа
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Ксения Собчак похвасталась валентинкой от сына
«Вместо 11 класса — война со страшной болезнью»: история Эмилии
Западные звёзды, которые не скрывают ненависти к России
«Я гей»: Виторган удивил шуткой
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»
Овечкин: В ситуации с ОИ кто-то испугался, кто-то промолчал
Указом Путина: генерал лишился поста из-за заявления бывшей жены
Остановка сердца: умер знаменитый актер
В США запретили «русский мат» на номерах
Авто c автографом Путина продали за €20 тыс
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
8Закрытая граница
18:51 (мск), источник: Популярная механика

Астрономы нашли недостающую треть Вселенной

Когда-то давно, в результате Большого Взрыва во Вселенной образовалось много вещества: водорода, гелия и прочих элементов. Потом оно стало звездами, планетами и туманностями, а его излучение теперь позволяет ученым оценить его массу. С другой стороны, некоторые теоретические модели позволяют прикинуть, сколько вещества во Вселенной должно быть. И тут возникает проблема — примерно треть материи нам почему-то не видна.

Источник: NASA

Подчеркнем: речь идет не о темной материи или чем-то еще невидимом. Нет, мы не видим самые обычные водород с кислородом, которые где-то должны быть.

Одна из версия заключается в том, что недостающая масса собирается в гигантские нитевидные структуры теплого (температура менее 100 000 Кельвинов) и горячего (более 100 000 Кельвинов) газа в межгалактическом пространстве. Эти нити невидимы для оптических телескопов, но какая-то их часть может быть обнаружена в других диапазонах.

Новость
Ученые предположили, что у Вселенной есть двойник, где время идет назад

Исследователи смогли доказать существование этих структур при помощи ренгеновского орбитального телескопа «Чандра». Астрономы использовали его данные, чтобы найти следы поглощения горячего газа в спектре квазара, находящегося в 3,5 миллиардах световых лет от Земли.

Одна из проблем этого метода заключается в том, что сигнал поглощения очень слаб и его сложно распознать в спектре квазара, особенно — на фоне помех. Ученые преодолели эту проблему, сосредоточив свои поиски только на определенных частях спектра. При этом вероятность ложных срабатываний уменьшалась.

По расположению галактик между квазаром и нами было определено 17 мест, где, может быть, есть межгалактические скопления газа. Из-за расширения Вселенной все они удаляются от нас со скоростью, зависящей от расстояния — чем дальше, тем быстрее. Соответственно сдвигаются и их отметки в спектре.

С помощью этой техники ученые обнаружили следы кислорода, нагретого до миллиона градусов Кельвина.

Исследователи сообщают, что, экстраполируя данные наблюдений за кислородом на полный набор элементов и от наблюдаемой области до границ наблюдаемой Вселенной, они могут оценить полное количество «спрятанного» вещества. По крайней мере, в этом конкретном случае, недостающая часть все-таки найдена.

 5 тракторов от Porsche и Lamborghini
Жизнь длиною полчаса: сколько живёт подразделение в бою
Лукашенко спросил россиян о готовности к единению с Белоруссией
Житель Ярославля спас соседнюю многоэтажку от взрыва газа
Выдуманные налоги. Как россияне платят по чужим счетам
Впервые с 2014-го года российский футболист переехал на Украину
Война без победы. Хроника конфликта в Афганистане (фотогалерея)
В биологических часах человека нашли главную шестерню
В одной из британских пещер обнаружили «ворота в ад»
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Дети
Известная российская актриса станет многодетной мамой Анастасия Цветаева родит ребенка весной (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь