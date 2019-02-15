На Новую Землю залетели бабочки из Северной Америки

Источник: Фото предоставлено пресс-службой САФУ

Исследователи из Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики и Университета Турку (Финляндия) провели детальное изучение бабочек и мотыльков из европейской части российской Арктики.

Российским ученым в ходе крупнейшего за столетие исследования чешуекрылых Арктике удалось обнаружить 60 видов бабочек, среди которых есть и Udea itysalis — травяная огневка, распространенная в Северной Америке, от Аризоны до Канады. Ранее самым далеко проникнувшим в русскую Арктику летающим видом считались колибри, прилетающие на остров Врангеля (часть архипелага Новая Земля) летом в отдельные годы. Соответствующая статья опубликована в Polar Biology.

В работе подведены итоги самого масштабного из современных исследований чешуекрылых островов европейской части российской Арктики. Всего удалось обнаружить 60 новых видов мотыльков и бабочек, о существовании которых здесь до сих пор было неизвестно.

Речь идет о видах, которые до сих пор считались встречающимся лишь значительно южнее. Как выяснили ученые, арктические насекомые оказались более мобильны и адаптабельны, чем думали ранее. Авторам удалось впервые зафиксировать ряд видов, которые даже не предполагалось найти в столь высоких широтах, к тому же на изолированных островах. Примечательно, что даже на острове Северном архипелага Новая Земля, с его предельно суровым климатом (половина острова покрыта ледниками), было найдено восемь видов мотыльков и бабочек.

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На островах Колгуев и Долгий удалось найти 19 и 18 видов чешуекрылых соответственно, на острове Вайгач — 22 вида, на островах архипелага Новая Земля — 30 видов (часть видов на всех этих островах совпадала). Среди последних особенно интересна Plutella polaris — вид, открытый на норвежском Шпицбергене в 1873 году. Долгое время повторно найти его представителей в европейской Арктике не удавалось, и на самом Шпицберген он был повторно переоткрыт уже в XXI веке. Как теперь оказалось, проживает он и на тысячи километров восточнее.

Другая интересная находка — вид Udea itysalis, травяная огневка с острова Колгуев. Он хорошо известен по находкам в Северной Америке, где водится на юг вплоть до Аризоны. Лишь в 2008 году удалось найти его представителей на Чукотке и Камчатке, а также близ Магадана. Но только новая работа показывает, что он достиг и европейской части Арктики. Получается, один вид смог преодолеть расстояния во много тысяч километров вдоль побережья Северного ледовитого океана, а затем и попасть на изолированные острова у этого побережья.

Ранее удавалось найти только один летающий вид, который смог проделать подобное путешествие — охристого колибри.

Его удалось надежно зафиксировать в азиатской части российской Арктики, куда он залетал из Северной Америки. Эпизодические наблюдения этих колибри происходили даже для острове Врангеля — части архипелага Новая Земля. Однако этот колибри, несмотря на вес в несколько грамм, является отличным летуном (каждый год для зимовки улетает в южную Мексику) и для него преодоление по воздуху тысяч километров должно быть заметно проще, чем для бабочек.