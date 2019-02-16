Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на вопрос о войне с Россией
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
«Вместо 11 класса — война со страшной болезнью»: история Эмилии
Фото Шаляпина с бывшей женой Джигарханяна осудили в сети
Страх заставит москвичей покупать жилье
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет
Мама и сын заболели одной формой рака и выздоровели (фото)
За высказывание о россиянах Роговцеву хотят лишить звания
Кремль оценил пляски Дворковича и Ткачева
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией
Овечкин: В ситуации с ОИ кто-то испугался, кто-то промолчал
Фото Шаляпина с бывшей женой Джигарханяна осудили в сети
Викторию Лопыреву не узнали без макияжа
В США запретили «русский мат» на номерах
Авто c автографом Путина продали за €20 тыс
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Они настоящие
10Прощание с Децлом
11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Самые странные архитектурные эксперименты со всего мира

Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно, — и странные постройки, созданные человеком, относятся к их числу. Фотограф Денис Есаков и вовсе считает архитектурные объекты одушевленными. Такими они и получаются на его снимках.

Денис Есаков родился в Киргизии, долго жил в Москве, затем перебрался в Берлин. Здания он стал снимать около десяти лет назад — начинал с геометрической абстракции, а потом перешел к архитектурной фотографии.

Фотограф относится к архитектурным объектам, как к живым, а первую встречу со зданиями сравнивает — пусть и несколько в шутку — со свиданием. И действительно, в каждом кадре Есакова, в какой стране бы он ни был сделан и к какому бы стилю не относилось здание, чувствуется личное отношение.

Во время загрузки произошла ошибка.

На территории «Марсельской жилой единицы», она же — «Лучезарный город» авторства Ле Корбюзье. Построенный в конце 1940-х — начале 1950-х этот масштабный жилой комплекс сейчас стал едва ли не элитным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Снято на крыше. В наше время «Лучезарный город» живет полной жизнью, хотя, возможно, немного не такой, как планировал Корбюзье. Комплекс облюбовала так называемая буржуазная богема, и квартиры в нем стоят недешево.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так называемая Антивилла — жилье на месте фабрики нижнего белья в Потсдаме. Почему «анти»? Авторы — архитекторы берлинского бюро Brandlhuber+Emde — создали противоположность дорогим особнякам, как их принято себе представлять. У них получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Башня Эйнштейна — астрофизическая Обсерватория в Научном парке имени Альберта Эйнштейна, Потсдам. Башню построили в 1924-м — предполагалось, что в ней будут проводиться эксперименты, подтверждающие теорию относительности. Автор проекта — Эрих Мендельсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это тоже Потсдам, павильон «Биосфера». Внутри — тропики с их буйной растительностью, птицами, рептилиями и насекомыми (настоящими) и даже динозаврами (макетами один к одному).

Во время загрузки произошла ошибка.

Москвич — дом Мельникова. Знаменитый столичный авангардист снят в необычном ракурсе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музей дизайна Баухаус-архив в Берлине. Здесь можно ознакомиться с основными идеями школы Баухаус и рассмотреть архитектурные макеты и предметы интерьера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тбилисский Музыкальный театр, построенный по проекту бюро Фуксаса.

Во время загрузки произошла ошибка.

И его же проект общественного центра госуслуг — там же. Вид сверху.

Во время загрузки произошла ошибка.

Синагога Цимбалиста и центр еврейского наследия Университета Тель-Авива. Построены по проекту швейцарского постмодерниста Марио Ботты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это тоже Тель-Авивский университет — художественная галерея. Архитектор — израильская звезда Браха Чутин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экуменический центр Авраам в Барселоне — архитекторы Хосе Бенедито и Аугусти Матеос. Был построен к олимпийским играм 1992 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Башня Фрэнка Гери в Ганновере, построена в 2001 году. В здании размещается городская транспортная служба — а находится оно прямо в окружении исторической малоэтажной застройки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Башни отеля «Порто Фира» в Барселоне. Спроектированный архитектором Тойо Ито комплекс стал в 2010 году лучшим небоскребом мира по версии одной из престижных международных премий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вена, детский парк. Построен в 2013 году по проекту Мартина Кольбауэра.

Читайте также: Знаменитый фотограф делает из снимков фантастические картины. Фотогалерея:

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
 Песков рассказал об ушибе Путина
Россиян заставят ездить медленнее и платить штрафы без скидок
Болтон: генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М
Как выглядят самые маленькие страны мира
Деньги улетают в трубу: что не так с нацпроектами
В одной из британских пещер обнаружили «ворота в ад»
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Друзя и Бера отстранили от участия в программах «Первого канала»
Спорт
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией Капитан «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Дети
Известная российская актриса станет многодетной мамой Анастасия Цветаева родит ребенка весной (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь