Самые странные архитектурные эксперименты со всего мира

Денис Есаков родился в Киргизии, долго жил в Москве, затем перебрался в Берлин. Здания он стал снимать около десяти лет назад — начинал с геометрической абстракции, а потом перешел к архитектурной фотографии.
Фотограф относится к архитектурным объектам, как к живым, а первую встречу со зданиями сравнивает — пусть и несколько в шутку — со свиданием. И действительно, в каждом кадре Есакова, в какой стране бы он ни был сделан и к какому бы стилю не относилось здание, чувствуется личное отношение.
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На территории «Марсельской жилой единицы», она же — «Лучезарный город» авторства Ле Корбюзье. Построенный в конце 1940-х — начале 1950-х этот масштабный жилой комплекс сейчас стал едва ли не элитным.
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Снято на крыше. В наше время «Лучезарный город» живет полной жизнью, хотя, возможно, немного не такой, как планировал Корбюзье. Комплекс облюбовала так называемая буржуазная богема, и квартиры в нем стоят недешево.
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Так называемая Антивилла — жилье на месте фабрики нижнего белья в Потсдаме. Почему «анти»? Авторы — архитекторы берлинского бюро Brandlhuber+Emde — создали противоположность дорогим особнякам, как их принято себе представлять. У них получилось.
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Башня Эйнштейна — астрофизическая Обсерватория в Научном парке имени Альберта Эйнштейна, Потсдам. Башню построили в 1924-м — предполагалось, что в ней будут проводиться эксперименты, подтверждающие теорию относительности. Автор проекта — Эрих Мендельсон.
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Это тоже Потсдам, павильон «Биосфера». Внутри — тропики с их буйной растительностью, птицами, рептилиями и насекомыми (настоящими) и даже динозаврами (макетами один к одному).
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Москвич — дом Мельникова. Знаменитый столичный авангардист снят в необычном ракурсе.
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Музей дизайна Баухаус-архив в Берлине. Здесь можно ознакомиться с основными идеями школы Баухаус и рассмотреть архитектурные макеты и предметы интерьера.
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Тбилисский Музыкальный театр, построенный по проекту бюро Фуксаса.
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И его же проект общественного центра госуслуг — там же. Вид сверху.
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Синагога Цимбалиста и центр еврейского наследия Университета Тель-Авива. Построены по проекту швейцарского постмодерниста Марио Ботты.
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Это тоже Тель-Авивский университет — художественная галерея. Архитектор — израильская звезда Браха Чутин.
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Экуменический центр Авраам в Барселоне — архитекторы Хосе Бенедито и Аугусти Матеос. Был построен к олимпийским играм 1992 года.
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Башня Фрэнка Гери в Ганновере, построена в 2001 году. В здании размещается городская транспортная служба — а находится оно прямо в окружении исторической малоэтажной застройки.
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Башни отеля «Порто Фира» в Барселоне. Спроектированный архитектором Тойо Ито комплекс стал в 2010 году лучшим небоскребом мира по версии одной из престижных международных премий.
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Вена, детский парк. Построен в 2013 году по проекту Мартина Кольбауэра.
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