Американцы разработают тактику применения больших подводных роботов

Командование ВМС США заключило с американским концерном Boeing контракт на постройку четырех больших автономных необитаемых подводных аппаратов Orca. Как пишет The Drive, военные намерены использовать перспективные аппараты для выработки тактики применения подводных роботов, а также определения спектра задач, которые те должны будут решать, включая разведку, постановку морских мин, расчистку минных полей и охоту за надводными кораблями и подводными лодками.

Сегодня существует большое количество разнообразных подводных роботов, размеры которых в длину обычно не превышают двух-трех метров. Такие аппараты используются военными для разведки, исследования морского дна, патрулирования входов в морские базы, поиска боевых пловцов противника, противоминной борьбы, а также в поисково-спасательных операциях. По мнению американских военных, большие роботы будут более универсальными и смогут выполнять широкий спектр задач.

В общей сложности на постройку четырех больших подводных роботов Orca ВМС США потратят 43 миллиона долларов. Все роботы должны быть поставлены военным до конца 2022 года. Подробности о новых аппаратах не раскрываются.

Вероятнее всего при их строительстве Boeing будет активно использовать технологии, полученные при разработке демонстратора большого подводного робота — Echo Voyager.

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Длина этого аппарата составляет 15,5 метра. Масса Echo Voyager составляет 45,4 тонны. Он может нести оборудование массой до 18 тонн и погружаться на глубину 3,4 тысячи метров.

Он способен полностью автономно плавать под водой на протяжении нескольких месяцев. Echo Voyager способен собирать различные данные, включая проведение картографирования дна, и передавать их оператору. Для обслуживания робота не требуется специального корабля поддержки, как для других подводных аппаратов.

Boeing получил контракт ВМС США по итогам тендера, проводившегося с весны 2017 года. В этом конкурсе также принимала участие американская компания Lockheed Martin. Согласно списку требований, составленному Научно-исследовательским управлением ВМС США для тендера, длина аппарата должна быть не менее 7,6 метра, а диаметр — около 1,2 метра. Дальность подводного хода робота составит около одной тысячи морских миль (около 1,9 тысячи километров), а автономная дальность — несколько сотен миль. Продолжительность пребывания робота под водой составит от 30 до 60 дней.

В декабре прошлого года российские разработчики приступили к подводным испытаниям перспективного стратегического большого подводного робота «Посейдон». Проверки проходила атомная энергетическая установка в корпусе «Посейдона». Ее проверки завершились в феврале текущего года и были признаны полностью успешными. Ходовые испытания «Посейдона» запланированы на 2019 год. Российский подводный робот сможет нести ядерный боевой заряд.