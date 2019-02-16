Эксперты рассказали, куда россияне поедут на праздники и сколько это стоит

Аналитики онлайн-сервиса изучили все бронирования путешественников на период с 21 по 26 февраля и с 7 по 12 марта 2019 года и выявили самые популярные маршруты.

Поездки в две столицы России, а также туры в Париж, Рим, Стамбул и Прагу — в лидерах списка. В десятку также вошли Вена, Барселона, Сочи и Дубай.

Востребованность азиатских направлений снижается, поскольку туристический сезон там заканчивается. Эти страны сейчас интересны тем, кто предпочитает покупать путевки у турфирм.

Заметная тенденция в 2019 году — сокращение сроков поездки, то есть средней продолжительности бронирования. В зарубежных поездках средняя длительность отдыха россиян составит пять дней, что на сутки меньше прошлогоднего показателя. Потому и средняя стоимость бронирования снизилась на 17%, до 29 900 рублей.

В поездках по России туристы проведут в среднем четыре дня. Из-за инфляции и роста стоимости коммунальных услуг за год средний чек вырос на 24%, до 14 400 рублей.

Примечательно, что ночь в отеле в городах черноморского побережья обойдется туристам дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, средняя стоимость ночи в отеле города Сочи составит 5 500 рублей, в Ялте — 5 200 рублей, в то время как в Москве — 3 900 рублей, а в Санкт-Петербурге — 3 800 рублей.

Самые продолжительные поездки по России туристы совершают в столицу — в среднем на пять дней. Наименее продолжительные остановки — в отелях Нижнего Новгорода (два дня).

Самые длительные поездки за рубеж туристы совершают на Пхукет (10 дней) и в Париж (семь дней), а самые короткие — в Таллин (два дня).