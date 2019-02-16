Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия уже сменила позицию по российскому Крыму - СМИ
В США запретили «русский мат» на номерах
В башкирской больнице пациентке сделали шину из швабры
Из-за чего скончалась Майорова: раскрыта тайна гибели актрисы
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
Циничное отношение к 85-летнему Лановому вызвало возмущение
Вор в законе ответил на решение Путина
“Рюмку хлебнул нормально”: украинская актриса о встрече с Путиным
Американский боец ударил русского в пах - реакция
Алла Пугачева не позвала на юбилей бывшего зятя
Жена Марата Башарова подтвердила слухи о том, что он ее избил
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
10Прощание с Децлом
20:42 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на праздники и сколько это стоит

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Париж возглавили рейтинг наиболее популярных городов для турпоездок россиян в праздничные дни в феврале и марте, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики онлайн-сервиса изучили все бронирования путешественников на период с 21 по 26 февраля и с 7 по 12 марта 2019 года и выявили самые популярные маршруты.

Поездки в две столицы России, а также туры в Париж, Рим, Стамбул и Прагу — в лидерах списка. В десятку также вошли Вена, Барселона, Сочи и Дубай.

Востребованность азиатских направлений снижается, поскольку туристический сезон там заканчивается. Эти страны сейчас интересны тем, кто предпочитает покупать путевки у турфирм.

Читайте также
Машина, квартира, ремонт: на что выгодно брать кредит

Заметная тенденция в 2019 году — сокращение сроков поездки, то есть средней продолжительности бронирования. В зарубежных поездках средняя длительность отдыха россиян составит пять дней, что на сутки меньше прошлогоднего показателя. Потому и средняя стоимость бронирования снизилась на 17%, до 29 900 рублей.

В поездках по России туристы проведут в среднем четыре дня. Из-за инфляции и роста стоимости коммунальных услуг за год средний чек вырос на 24%, до 14 400 рублей.

Примечательно, что ночь в отеле в городах черноморского побережья обойдется туристам дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, средняя стоимость ночи в отеле города Сочи составит 5 500 рублей, в Ялте — 5 200 рублей, в то время как в Москве — 3 900 рублей, а в Санкт-Петербурге — 3 800 рублей.

Самые продолжительные поездки по России туристы совершают в столицу — в среднем на пять дней. Наименее продолжительные остановки — в отелях Нижнего Новгорода (два дня).

Самые длительные поездки за рубеж туристы совершают на Пхукет (10 дней) и в Париж (семь дней), а самые короткие — в Таллин (два дня).

«Несмотря на то, что предстоящие праздники в этом году будут немного короче, чем годом ранее, на общую туристическую активность россиян это не повлияло, — говорит Феликс Шпильман, CEO сервиса бронирования. — Мы ожидаем всплеск бронирований за три-четыре дня до даты начала праздников по городам Золотого кольца, таким как Суздаль, Владимир, Кострома, Ярославль. По нашим прогнозам, количество таких бронирований увеличится как минимум на треть».

 Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко
Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей
МИД Австрии: ЕС согласовал санкции против России
В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины
МЧС: жертв при обрушении здания вуза в Петербурге нет
Как русское село принимает мигрантов
Китоглав, лягушкорот и другие странные птицы (фото)
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Спорт
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией Капитан «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Дети
Беременная Саша Савельева попала в больницу Солистка группы «Фабрика» отказалась от дальнейших гастролей.
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь