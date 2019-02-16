Эксперты рассказали, куда россияне поедут на праздники и сколько это стоит
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва,
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва,
Аналитики
Востребованность азиатских направлений снижается, поскольку туристический сезон там заканчивается. Эти страны сейчас интересны тем, кто предпочитает покупать путевки у турфирм.
Заметная тенденция в 2019 году — сокращение сроков поездки, то есть средней продолжительности бронирования. В зарубежных поездках средняя длительность отдыха россиян составит пять дней, что на сутки меньше прошлогоднего показателя. Потому и средняя стоимость бронирования снизилась на 17%, до 29 900 рублей.
В поездках по России туристы проведут в среднем четыре дня.
Примечательно, что ночь в отеле в городах черноморского побережья обойдется туристам дороже, чем в Москве и
Самые продолжительные поездки по России туристы совершают в столицу — в среднем на пять дней. Наименее продолжительные остановки — в отелях Нижнего Новгорода (два дня).
Самые длительные поездки за рубеж туристы совершают на Пхукет (10 дней) и в Париж (семь дней), а самые короткие — в Таллин (два дня).
«Несмотря на то, что предстоящие праздники в этом году будут немного короче, чем годом ранее, на общую туристическую активность россиян это не повлияло, — говорит Феликс Шпильман, CEO сервиса бронирования. — Мы ожидаем всплеск бронирований за