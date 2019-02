Завершается 69-й Берлинский кинофестиваль. «Серебряных медведей» получили как лучший режиссер немка Ангела Шанелек за фильм «Я была дома, но» (I Was at Home, But), как лучшая актриса китаянка Юн Мэй и лучший актер китаец Ван Цзинчунь за роли в фильме «Прощай, мой сын» (So Long, My Son). «Золотого медведя» как лучший фильм удостоена картина «Синонимы» (Synonyms) Надава Лапида.