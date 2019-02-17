Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
В США запретили «русский мат» на номерах
Ученые выяснили, что дети-хулиганы в будущем зарабатывают меньше
Из-за чего скончалась Майорова: раскрыта тайна гибели актрисы
Страх заставит москвичей покупать жилье
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
Найден актер на роль Муслима Магомаева в новом сериале
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
Васильева узнала о смерти своего любовника по ТВ - подробности
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса о Путине
Генерал СК лишился поста после инцидента с сенатором и его отцом
«Помалкивают»: Путин о том, что не говорит ЕС США
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
8Закрытая граница
02:54 (мск), источник: РИА Новости

В Амстердаме реформируют знаменитый квартал Красных фонарей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Амстердама больше не хотят, чтобы «жрицы любви» были туристической достопримечательностью, и решились на реформирование квартала Красных фонарей, сообщает АТОР.

Источник: AP 2019

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе Красных фонарей. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является «унизительным» и «недопустимым».

В интервью местным СМИ мэр заявила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

Читайте также
Амстердамский квартал красных фонарей в упадке. Почему?

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих «квартал любви», не только мешает «дамам полусвета» предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность. Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция открытой проституции «все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов».

По мнению активистов, эксплуатация секс-работников в Амстердаме зашла слишком далеко, и независимо от точки зрения на секс-бизнес, «нынешняя ситуация не может быть оправдана». Теперь нидерландские политики открыто призвали власти города запреть публичную проституцию. «Этот цирк, этот общественный “мясной рынок” унизителен», — заявили в межпартийной группе.

Амстердам ополчился на работниц интимного фронта
Во время загрузки произошла ошибка.
26 января© Ньюстюб
 Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко
Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей
МИД Австрии: ЕС согласовал санкции против России
В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины
Как русское село принимает мигрантов
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
Лавров пошутил, что хотел бы увидеть изоляцию России
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Спорт
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке Для россиянок гонка преследования в Солт-Лейк-Сити сложилась очень неплохо. Ульяну Кайшеву менее секунды отделило от 10-й позиции, а Маргарита Васильева замкнула топ-15
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Дети
Беременная Саша Савельева попала в больницу Солистка группы «Фабрика» отказалась от дальнейших гастролей.
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь