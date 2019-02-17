В Амстердаме реформируют знаменитый квартал Красных фонарей

Источник: AP 2019

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе Красных фонарей. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является «унизительным» и «недопустимым».

В интервью местным СМИ мэр заявила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих «квартал любви», не только мешает «дамам полусвета» предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность. Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция открытой проституции «все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов».