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07:11 (мск), источник: Известия

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России, считает американская журналистка Лиззи Сакс.

Источник: Известия

В своей статье для Forbes Сакс пишет, что в России и странах Юго-Восточной Азии этот цитрус приобретают, «чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление».

Журналистка сделала такой вывод на основе беседы с представителем крупной калифорнийской компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. По его словам, россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители многих других стран мира.

«Не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?», — удивилась девушка.

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Представитель Limoneira объяснил журналистке, что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни», так как этот продукт, по его мнению, является престижным в России.

Он добавил, что особый статус в России лимоны приобрели из-за неподходящих для их выращивания климатических условий.

«Для их выращивания там слишком холодно, и приходится покупать их далеко — очень далеко. Поэтому этот кислый желтый цитрусовый дорого стоит», — заключил Эдвардс.

В декабре 2018 года эксперты «Роскачества» проверили мандарины на российских прилавках. Самыми сладкими мандаринами признали плоды сорта муркотт.

Где растут лучшие лимоны
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