«Строганину полюбил, а суп не признает». Как африканцы выживают в Якутии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Мария Савельева. В Якутии уже никто не удивляется, встретив на улице закутанного до самых глаз африканца.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Мария Савельева. В Якутии уже никто не удивляется, встретив на улице закутанного до самых глаз африканца.
Выходцы из жарких стран мерзнут, но менять место жительства не собираются — здесь у них семьи. Когда нигерийские парни женились на якутянках, они и подумать не могли, что зимой на родине избранниц будет настолько холодно. Но пришлось привыкать. Теперь они знают, как выжить в минус 50, по какому рецепту готовится кровяная колбаса и что такое унты.
«Он находка для нас»
Уроженец Нигерии Марк Бабатунде учит местных детей китайскому языку. В селе Ой открыли вакансию специально для него. Когда директор школы Луиза Корякина узнала, что в соседнем Покровске появился человек, хорошо знающий языки, сразу же пригласила его на работу. Так Марк стал преподавателем, причем на его уроках — двойной интенсив, ведь занятия он ведет на английском.
Как носитель языка он для нас, конечно, находка. Марк занимается со
вторыми-седьмымиклассами. Детям нравится, они очень любят его, особенно младшие. Школьники быстро обучаются — в конце концов, им не впервой: они с рождения учат два языка, якутский и русский.
В ойской школе Марк работает уже четыре года — практически столько же, сколько живет в Республике Саха. За это время он выучил русский. Зимой каждый будний день жена Наталья садится за руль и везет Марка на занятия. Вообще, он и сам умеет водить, но нужно экономить бензин: при температурах на несколько десятков градусов ниже нуля мотор глушат, только когда машина заезжает в теплый гараж. Если выключить двигатель на морозе, авто не заведется до самой весны.
У супругов Бабатунде уже трое детей: 13-летняя Энжел, девятилетний Арий и Амелия — ей всего четыре года. Наталья признается, что иногда они скучают по Китаю, ведь прожили там много счастливых лет. Впрочем, и сейчас они там бывают — как туристы.
Марк рассказывает, что привыкнуть к особенностям Якутии было непросто.
Самое неприятное — холод. Я не привык жить, как они, иногда одевался зимой как летом.
Местный быт тоже удивил нигерийца. «В Якутии у многих живут лошадки дома. За пять лет здесь я видел коров, коней. А у меня самого на родине была только маленькая собака — и все», — смеется Марк. Познакомился он и с национальной кухней: по словам супруги, полюбил строганину, а вот сырую жеребятину есть так и не научился. Кроме того, сетует Наталья, муж до сих пор не считает суп за еду. Это объясняется просто: в Нигерии первое блюдо — густое, по консистенции — как подлива, а не бульон, как в Якутии.
Для каждого — свое применение. С женой Марк общается в основном на английском, с детьми — на русском, хотя английский все они понимают, но свободно говорит только девятилетний Арий. Когда нужно обсудить с Натальей
«Не думал, что здесь так холодно»
Даниел Адейеми
Свою будущую супругу Александру он встретил в Москве: увидел на улице красивую девушку с раскосыми глазами и решил познакомиться. Со случайной встречи начались серьезные отношения. Вслед за любимой Даниел переехал из теплой Адыгеи в суровую Якутию. Когда вышел из аэропорта, впервые в жизни узнал, что такое минус 48 градусов.
Я был в шоке, когда приехал в первый раз. До этого думал, жена шутит насчет того, что здесь так холодно.
«Она мне сказала, когда встретила: “Ты с ума сошел, что ли? Я тебе сказала нормальную одежду надеть! Ты так умрешь!” А я был в обычной куртке, которая выдерживает до 15 градусов мороза. Оказалось, здесь носят шубы, пуховики. Это ужас! Я тогда сильно замерз. Были туман, ветер, холод. Очень тяжело», — рассказывает нигериец.
Несколько лет назад у пары родилась дочь — очаровательная мулатка
Даниелу удалось устроиться по специальности, он преподает в Институте физической культуры и спорта: «Сначала мы со студентами не находили общий язык. Они то слушали меня, то не слушали — видели, что я молодой и неопытный преподаватель. Но со временем все наладилось. Сейчас у меня есть свои правила и условия, все нормально ко мне относятся».
«Люди здесь очень добрые»
В свое время приезд семьи Бабатунде стал событием для провинциального Покровска. Люди фотографировались с нигерийцем, спрашивали, кто он, откуда, как здесь оказался. Благодаря повышенному интересу местных жителей Марк практически сразу погрузился в языковую среду. Он с радостью заводил новых друзей, по ходу дела узнавал особенности национальной культуры. И пришел к такому выводу:
Якутия и Нигерия похожи. И здесь, и там есть праздники, на которые все собираются вместе за столом. У меня никаких сложностей не было. Люди здесь очень добрые.
«Общий язык с Марком, думаю, нашли все, так как,
В Республике Саха много тех, кто готов помочь африканцам адаптироваться к новым условиям жизни. «Мы рады помочь им найти общий язык и стать частью нашего народа. В детстве у моих братьев был
А Даниел Адейеми