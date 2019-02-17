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14:28 (мск), источник: РИА Новости

«Строганину полюбил, а суп не признает». Как африканцы выживают в Якутии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Мария Савельева. В Якутии уже никто не удивляется, встретив на улице закутанного до самых глаз африканца.

Источник: AP 2019

Выходцы из жарких стран мерзнут, но менять место жительства не собираются — здесь у них семьи. Когда нигерийские парни женились на якутянках, они и подумать не могли, что зимой на родине избранниц будет настолько холодно. Но пришлось привыкать. Теперь они знают, как выжить в минус 50, по какому рецепту готовится кровяная колбаса и что такое унты.

«Он находка для нас»

Уроженец Нигерии Марк Бабатунде учит местных детей китайскому языку. В селе Ой открыли вакансию специально для него. Когда директор школы Луиза Корякина узнала, что в соседнем Покровске появился человек, хорошо знающий языки, сразу же пригласила его на работу. Так Марк стал преподавателем, причем на его уроках — двойной интенсив, ведь занятия он ведет на английском.

Как носитель языка он для нас, конечно, находка. Марк занимается со вторыми-седьмыми классами. Детям нравится, они очень любят его, особенно младшие. Школьники быстро обучаются — в конце концов, им не впервой: они с рождения учат два языка, якутский и русский.
Луиза Корякина
директор школы

В ойской школе Марк работает уже четыре года — практически столько же, сколько живет в Республике Саха. За это время он выучил русский. Зимой каждый будний день жена Наталья садится за руль и везет Марка на занятия. Вообще, он и сам умеет водить, но нужно экономить бензин: при температурах на несколько десятков градусов ниже нуля мотор глушат, только когда машина заезжает в теплый гараж. Если выключить двигатель на морозе, авто не заведется до самой весны.

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Когда-то Марк и не думал, что окажется в суровой Якутии, — собирался обосноваться на ПМЖ в Китае. Туда он приехал на учебу, чтобы выучить язык и стать переводчиком. Однако все изменилось, когда нигериец встретил Наталью — она тоже была студенткой. «Нас познакомила моя подруга. Она плохо говорила по-английски, но дружила с парнем из Китая, а я была у них за переводчика. И вот однажды ее друг пришел к нам в гости вместе с Марком. Мы познакомились, а потом стали встречаться. Это было в 2004 году. А вот официально поженились только через восемь лет, уже в Якутии», — вспоминает Наталья. Из Поднебесной они уехали, чтобы устроить детей в школу. Пара перебралась в маленький город Покровск на берегу Лены, здесь родилась Наталья.

У супругов Бабатунде уже трое детей: 13-летняя Энжел, девятилетний Арий и Амелия — ей всего четыре года. Наталья признается, что иногда они скучают по Китаю, ведь прожили там много счастливых лет. Впрочем, и сейчас они там бывают — как туристы.

Марк рассказывает, что привыкнуть к особенностям Якутии было непросто.

Самое неприятное — холод. Я не привык жить, как они, иногда одевался зимой как летом.

Местный быт тоже удивил нигерийца. «В Якутии у многих живут лошадки дома. За пять лет здесь я видел коров, коней. А у меня самого на родине была только маленькая собака — и все», — смеется Марк. Познакомился он и с национальной кухней: по словам супруги, полюбил строганину, а вот сырую жеребятину есть так и не научился. Кроме того, сетует Наталья, муж до сих пор не считает суп за еду. Это объясняется просто: в Нигерии первое блюдо — густое, по консистенции — как подлива, а не бульон, как в Якутии.

В активе у нигерийца четыре языка: английский, китайский, русский и ломаный якутский.

Для каждого — свое применение. С женой Марк общается в основном на английском, с детьми — на русском, хотя английский все они понимают, но свободно говорит только девятилетний Арий. Когда нужно обсудить с Натальей что-то, не предназначенное для ушей дочек и сына, они переходят на китайский. С новыми знакомыми Марк общается в основном по-русски и немного по-якутски. В маленьком Покровске, помимо Марка, живет выходец из Нигера, еще двух друзей-африканцев он навещает в Якутске.

«Не думал, что здесь так холодно»

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Даниел Адейеми Дуро-Даини — знакомый Марка из Якутска. У него похожая история. Даниел тоже когда-то приехал на учебу — только не в Китай, а в город Майкоп на юге России. Страну он выбирал по совету родни. «У меня есть дядя, он раньше жил в России, часто ездил в Крым, много мне рассказывал и показывал. Дядя говорил, что Россия большая и красивая, что там есть леса и горы. А еще — симпатичные девушки. У дяди, кстати, жена украинка. В общем, под впечатлением этих историй я решил здесь учиться», — вспоминает Даниел.

Свою будущую супругу Александру он встретил в Москве: увидел на улице красивую девушку с раскосыми глазами и решил познакомиться. Со случайной встречи начались серьезные отношения. Вслед за любимой Даниел переехал из теплой Адыгеи в суровую Якутию. Когда вышел из аэропорта, впервые в жизни узнал, что такое минус 48 градусов.

Я был в шоке, когда приехал в первый раз. До этого думал, жена шутит насчет того, что здесь так холодно.

«Она мне сказала, когда встретила: “Ты с ума сошел, что ли? Я тебе сказала нормальную одежду надеть! Ты так умрешь!” А я был в обычной куртке, которая выдерживает до 15 градусов мороза. Оказалось, здесь носят шубы, пуховики. Это ужас! Я тогда сильно замерз. Были туман, ветер, холод. Очень тяжело», — рассказывает нигериец.

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Несколько лет назад у пары родилась дочь — очаровательная мулатка Адеола-Вероника, которую отец называет не иначе как «моя маленькая принцесса». Даниел говорит, что в Якутии у него есть все, что нужно для счастья: жена, ребенок, любимая работа. Уезжать отсюда он не собирается.

Даниелу удалось устроиться по специальности, он преподает в Институте физической культуры и спорта: «Сначала мы со студентами не находили общий язык. Они то слушали меня, то не слушали — видели, что я молодой и неопытный преподаватель. Но со временем все наладилось. Сейчас у меня есть свои правила и условия, все нормально ко мне относятся».

«Люди здесь очень добрые»

В свое время приезд семьи Бабатунде стал событием для провинциального Покровска. Люди фотографировались с нигерийцем, спрашивали, кто он, откуда, как здесь оказался. Благодаря повышенному интересу местных жителей Марк практически сразу погрузился в языковую среду. Он с радостью заводил новых друзей, по ходу дела узнавал особенности национальной культуры. И пришел к такому выводу:

Якутия и Нигерия похожи. И здесь, и там есть праздники, на которые все собираются вместе за столом. У меня никаких сложностей не было. Люди здесь очень добрые.

«Общий язык с Марком, думаю, нашли все, так как, во-первых, он хорошо владеет русским языком, во-вторых, парень весьма дружелюбный и открытый», — делится мнением жительница Покровска Айыына Акдавлетова. А ученица нигерийца Маргарита Волобуева отмечает, что он «прекрасный учитель и человек»: «Я всегда рада новым людям России, мы как одна большая дружная семья!».

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В Республике Саха много тех, кто готов помочь африканцам адаптироваться к новым условиям жизни. «Мы рады помочь им найти общий язык и стать частью нашего народа. В детстве у моих братьев был друг-африканец, он плохо говорил на якутском, но быстро адаптировался в новой среде — все благодаря его сверстникам», — рассказывает корреспонденту РИА Новости местный житель Данил Ноев.

А Даниел Адейеми Дуро-Даини за время, что прожил в Якутии, уже и сам стал в некотором роде учителем — он объясняет правила жизни в России другим приезжим: «Африканцам я говорю: надо принимать якутскую культуру, потому что у нас разные традиции и менталитет, надо учить русский язык, беречь себя, одеваться по погоде — носить унты, теплые ботинки. Старайтесь не болеть — это дорого. Еще советую кушать нормально, по-доброму относиться к людям, уметь что-то потерпеть. Мы, африканцы, всегда готовы учиться новому, поэтому много наших тут появилось, ведь мы готовы к трудностям в любой ситуации — нас так воспитывают».

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