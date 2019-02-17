Несвященная и ненародная

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Песни, которые сложили или переделали советские солдаты, побывавшие в Афганистане, изменили мнение музыкальных критиков и культурологов о том, возможна ли в принципе народная песня в обществе с преобладанием урбанистического уклада. О том, как это получилось, — обозреватель «Ъ» Борис Барабанов.

Казалось, что народная песня — нечто доставшееся нам по наследству от XIX века, живущее исключительно в заповедных деревнях, передающееся из уст в уста волшебными бабушками.

В XX веке из всего, что принято было называть народной песней, более или менее самовоспроизводился жанр частушки, а также тюремно-блатной материал, но и он в своем «народном» виде стал практически историей, когда ушли в прошлое репрессии и ГУЛАГ.

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У всех новых песен на эти темы в послевоенной жизни были авторы. К середине 1970-х годов почти утратил актуальность и жанр туристической песни, тем более что произведения Юрия Визбора и Владимира Высоцкого в теплых компаниях у костра пели все равно с гораздо большим энтузиазмом.

А в конце 1970-х оказалось, что достаточно бросить большое количество военнообязанных мужчин в горячую точку — и песни начнут рождаться с новой силой.

Песни военнослужащих 40-й армии были официально признаны явлением народной культуры. На примере самых ярких из них можно было проследить за тем, как в принципе формируется феномен народной песни.

Самой популярной песней воинов-«афганцев» считается «Кукушка».

Формально говоря, у нее есть автор. Это полковник КГБ в отставке Юрий Кирсанов. Многие называют его основоположником жанра. Службу в ОГСВА в отряде «Каскад-Карпаты» он начал в Шинданде в звании капитана КГБ. В «Каскаде» вместе с ним служили бойцы отряда «Зенит», участвовавшего в штурме дворца Амина в декабре 1979-го. По словам Кирсанова, готовясь к операции, они не только изучали местность, но и сочиняли первые «афганские» песни. И его «Кукушка» родилась под впечатлением от знакомства с этими опусами. Точнее, родилась заново в «афганской» версии.

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В основе песни лежит стихотворение поэта-фронтовика Виктора Кочеткова 1961 года «Весь просвечен заревой покой», опубликованное в 1965-м. Сборник стихов Кочеткова был в вещмешке Кирсанова, когда он в 29-летнем возрасте отправился в Афганистан. Считается, что стихотворение Кочеткова он переработал, находясь в Бадахшане. Убрал один куплет, изменил текст, сочинил мелодию.

Кирсанов рассказывал, что «Кукушка» была впервые записана в солдатской бане ночью, причем он заранее записал звуки боя, рокот аэродрома и молитву муэдзина, а потом включил эти «спецэффекты» в фонограмму, используя два магнитофона.

Эта запись и разошлась по магнитным пленкам сначала по ОГСВА, а потом и по всему СССР.

Помимо Кочеткова и Кирсанова создателями мифа о «Кукушке» можно считать всех тех солдат, которые переписывали ее с пленки на пленку и передавали из уст в уста. Основатель ансамбля «Голубые береты» Олег Гонцов рассказывал, как обнаружил текст «Кукушки» в дембельском альбоме пограничника, закончившего службу в 1970 году, и речь там шла о конфликте на острове Даманском. А уже после вывода войск из Афганистана бытовали и «таджикский», и «чеченский» вариант песни. Но именно «афганская» «Кукушка» считается главной версией, она же вышла на лонгплее Юрия Кирсанова, выпущенном в 1989 году в Ташкенте.

Песни афганской войны часто представляли собой переработанные композиции, исторически и тематически связанные с Великой Отечественной. Это могли быть и песни военных лет («Через перевалы и долины» — переписанная «Песенка фронтовых шоферов»), и произведения, которые были созданы в послевоенный период («Баксанская» Юрия Визбора трансформировалась в песню «Вспомним, товарищ, мы Афганистан»). Так, проживая исторические катаклизмы вместе со страной, песни приобретали черты народных.

Важной фигурой в истории «афганской» песни был офицер отряда «Каскад-4» Игорь Морозов. Центральной в обойме его песен считается «Батальонная разведка». Он написал ее в 1975 году и посвятил отцу-разведчику. А в 1982-м во время службы в Афганистане записал на кассету.

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Воины-интернационалисты приняли ее как свою, несмотря на строчку «рвали проволоку, брали языка». На многочисленных копиях этой кассеты имя автора часто не значилось.

Вообще, пока в середине 1980-х «афганской» песней не заинтересовалась фирма «Мелодия», на кассетах писали просто «Афганистан». Этого публике было достаточно, чтобы воспринимать песни как некий источник запретной правды о войне, так же, как надписи «эмигранты» было достаточно, чтобы прислушаться к куплетам о жизни в далекой загранице.

Эти пленки были такой же частью кассетного самиздата, как и записи подпольных рок-групп. Но, в отличие от кассет с альбомами «любительских» ВИА, на первом месте здесь стояла не эстетическая, а информационная ценность песен.

До перестройки информация о войне в Афганистане приходила к нашим согражданам в строго отмеренных дозах, пропущенных через идеологические фильтры.

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А цинковые гробы, которые все чаще доставляли в города военные борта, заставляли искать ответы на неудобные для власти вопросы в том числе на затертых кассетах возвращавшихся домой воинов-«афганцев».

Образ поющего «афганца» ассоциируется чаще всего с участниками ансамбля «Голубые береты».

Он был создан в 1985 году в первом батальоне 350-го парашютно-десантного полка. Основателями ансамбля были воины-десантники, к полковому оркестру имел отношение всего один из них. Однако в народное творчество записать ансамбль гораздо сложнее, нежели бардов-одиночек. Руководителем ансамбля значился секретарь комитета ВЛКСМ полка. «Голубые береты» очень быстро стали гастролирующим составом, участники полностью переключились на концертную деятельность, выступали перед сослуживцами во множестве подразделений ОГСВА, а также в дипломатических представительствах. К 1987 году они доросли до Кремлевского дворца съездов и «Олимпийского». Впоследствии «Голубые береты» вошли в состав Ансамбля песни и пляски ВДВ.

В 1987 и 1988 годах на «Мелодии» вышли первые пластинки «Голубых беретов».

В числе прочего была официально издана песня «Синева», которая считается неофициальным гимном ВДВ, причем написана она была задолго до афганской войны в 1971 году.

Бард и ветеран войны в Афганистане Сергей Ильев написал ее на стихи старшего лейтенанта Юрия Алехина, опубликованные годом ранее.

«Голубые береты» стали прообразом многочисленных ансамблей в камуфляже, бесконечно воспроизводящих стандартный «афганский» репертуар. Само это понятие — «ансамбль “афганской” песни» — нигде не описано и никак не регламентировано. Это могут быть люди с музыкальным образованием и без такового, военнослужащие или купившие форму в ближайшем военторге. На разного рода мемориальных мероприятиях можно увидеть исполнение, действительно берущее за душу. Но первая картинка, которая приходит на ум, — несколько усатых мужчин в беретах и камуфляже (один — непременно с физическим увечьем), простой синтезатор-самограйка и пронзительно-непрофессиональное исполнение. Кто-то из них — ветеран, кто-то — обычный попрошайка. Язык не повернется спросить, «в каком полку служили». Легче кинуть мелкую монету и бежать по своим делам.

Афганская война дала импульс и творчеству профессиональных музыкантов, чья карьера развивалась на большой земле. На одной стороне магнитофонной кассеты могли оказаться песни, записанные воинами-«афганцами», на другой — альбом группы ДДТ с песней «Не стреляй». Ее Юрий Шевчук написал под впечатлением от разговора с одноклассником-уфимцем, сопровождавшим первые гробы из Афгана.

Цикл песен Александра Розенбаума, родившийся в ходе его поездок в Афганистан, стал для многих дополнительным источником неофициальной информации о конфликте, а «Черный тюльпан» вошел в репертуар всех «афганских» ансамблей, включая уличные.

Наконец, тему освоил и поп-цех — например, целый альбом «афганских» песен записал Михаил Муромов.

Война в Афганистане, в отличие от Великой Отечественной, не была ни «народной», ни «священной». В массовом понимании мы воевали непонятно где и непонятно за что. Воевали не ЧВК, а чаще всего необстрелянные призывники. И вот эта безысходная черная грусть нашла отражение во всем корпусе «афганских» песен, созданных, по сути, народом. Даже если формально у них и были авторы.