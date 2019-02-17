Несвященная и ненародная
Как и что пели про войну в Афганистане.
Как и что пели про войну в Афганистане.
Песни, которые сложили или переделали советские солдаты, побывавшие в Афганистане, изменили мнение музыкальных критиков и культурологов о том, возможна ли в принципе народная песня в обществе с преобладанием урбанистического уклада. О том, как это получилось, — обозреватель «Ъ» Борис Барабанов.
Казалось, что народная песня — нечто доставшееся нам по наследству от XIX века, живущее исключительно в заповедных деревнях, передающееся из уст в уста волшебными бабушками.
У всех новых песен на эти темы в послевоенной жизни были авторы. К середине 1970-х годов почти утратил актуальность и жанр туристической песни, тем более что произведения Юрия Визбора и Владимира Высоцкого в теплых компаниях у костра пели все равно с гораздо большим энтузиазмом.
А в конце 1970-х оказалось, что достаточно бросить большое количество военнообязанных мужчин в горячую точку — и песни начнут рождаться с новой силой.
Песни военнослужащих 40-й армии были официально признаны явлением народной культуры. На примере самых ярких из них можно было проследить за тем, как в принципе формируется феномен народной песни.
Формально говоря, у нее есть автор. Это полковник КГБ в отставке Юрий Кирсанов. Многие называют его основоположником жанра. Службу в ОГСВА в отряде «Каскад-Карпаты» он начал в Шинданде в звании капитана КГБ. В «Каскаде» вместе с ним служили бойцы отряда «Зенит», участвовавшего в штурме дворца Амина в декабре 1979-го. По словам Кирсанова, готовясь к операции, они не только изучали местность, но и сочиняли первые «афганские» песни. И его «Кукушка» родилась под впечатлением от знакомства с этими опусами. Точнее, родилась заново в «афганской» версии.
В основе песни лежит стихотворение
Эта запись и разошлась по магнитным пленкам сначала по ОГСВА, а потом и по всему СССР.
Помимо Кочеткова и Кирсанова создателями мифа о «Кукушке» можно считать всех тех солдат, которые переписывали ее с пленки на пленку и передавали из уст в уста. Основатель ансамбля «Голубые береты» Олег Гонцов рассказывал, как обнаружил текст «Кукушки» в дембельском альбоме пограничника, закончившего службу в 1970 году, и речь там шла о конфликте на острове Даманском. А уже после вывода войск из Афганистана бытовали и «таджикский», и «чеченский» вариант песни. Но именно «афганская» «Кукушка» считается главной версией, она же вышла на лонгплее Юрия Кирсанова, выпущенном в 1989 году в Ташкенте.
Песни афганской войны часто представляли собой переработанные композиции, исторически и тематически связанные с Великой Отечественной. Это могли быть и песни военных лет («Через перевалы и долины» — переписанная «Песенка фронтовых шоферов»), и произведения, которые были созданы в послевоенный период («Баксанская» Юрия Визбора трансформировалась в песню «Вспомним, товарищ, мы Афганистан»). Так, проживая исторические катаклизмы вместе со страной, песни приобретали черты народных.
Важной фигурой в истории «афганской» песни был офицер отряда «Каскад-4» Игорь Морозов. Центральной в обойме его песен считается «Батальонная разведка». Он написал ее в 1975 году и посвятил
Вообще, пока в середине 1980-х «афганской» песней не заинтересовалась фирма «Мелодия», на кассетах писали просто «Афганистан». Этого публике было достаточно, чтобы воспринимать песни как некий источник запретной правды о войне, так же, как надписи «эмигранты» было достаточно, чтобы прислушаться к куплетам о жизни в далекой загранице.
Эти пленки были такой же частью кассетного самиздата, как и записи подпольных
А цинковые гробы, которые все чаще доставляли в города военные борта, заставляли искать ответы на неудобные для власти вопросы в том числе на затертых кассетах возвращавшихся домой воинов-«афганцев».
Образ поющего «афганца» ассоциируется чаще всего с участниками ансамбля «Голубые береты».
Он был создан в 1985 году в первом батальоне 350-го
В 1987 и 1988 годах на «Мелодии» вышли первые пластинки «Голубых беретов».
Бард и ветеран войны в Афганистане Сергей Ильев написал ее на стихи старшего лейтенанта Юрия Алехина, опубликованные годом ранее.
«Голубые береты» стали прообразом многочисленных ансамблей в камуфляже, бесконечно воспроизводящих стандартный «афганский» репертуар. Само это понятие — «ансамбль “афганской” песни» — нигде не описано и никак не регламентировано. Это могут быть люди с музыкальным образованием и без такового, военнослужащие или купившие форму в ближайшем военторге. На разного рода мемориальных мероприятиях можно увидеть исполнение, действительно берущее за душу. Но первая картинка, которая приходит на ум, — несколько усатых мужчин в беретах и камуфляже (один — непременно с физическим увечьем), простой
Афганская война дала импульс и творчеству профессиональных музыкантов, чья карьера развивалась на большой земле. На одной стороне магнитофонной кассеты могли оказаться песни, записанные воинами-«афганцами», на другой — альбом группы ДДТ с песней «Не стреляй». Ее Юрий Шевчук написал под впечатлением от разговора с
Наконец, тему освоил и
Война в Афганистане, в отличие от Великой Отечественной, не была ни «народной», ни «священной». В массовом понимании мы воевали непонятно где и непонятно за что. Воевали не ЧВК, а чаще всего необстрелянные призывники. И вот эта безысходная черная грусть нашла отражение во всем корпусе «афганских» песен, созданных, по сути, народом. Даже если формально у них и были авторы.
Борис Барабанов.