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12:32 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Австралии вырастили капусту размером с человека

Фермеры используют органическое удобрение.

Пенсионерка Розмари Норвуд и ее муж Шон Кадман, которые живут в Австралии, весь сезон тщательно ухаживали за капустой в своем огороде и были вознаграждены.

Супругам удалось вырастить гигантскую капусту размером с человека. Это самый большой овощ, который им когда-либо удавалось вырастить за много лет.

«Невероятно, какой большой она выросла. Я не осознавала этого, пока мы не начали ее срезать», — сказала 70-летняя пенсионерка. Остальная капуста в огороде у фермеров не такая большая.

«Я думаю, что она могла бы расти и дальше, но мы решили, что пора срезать, потому что капусту начали есть насекомые», — добавила женщина.

Розмари и Шон говорят, что не делали для ухода за капустой ничего особенного. Фермеры используют обычное органическое удобрение.

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