Концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

«Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению», — сообщил журналистам представитель компании, слова которого приводит «РИА Новости».

Из видеопрезентации, которую показали на выставке, следует, что беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели, сообщает РБК. Аппарат может развивать скорость 80−130 км/ч, продолжительность его работы — 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, габариты — 121×95 х 16,5 см. Производитель и разработчик — компания Zala Aero, входящая в концерн.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SeXDvcRO6BU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — прокомментировал новинку гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он отметил, что беспилотник способен достигнуть цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности.