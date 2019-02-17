Концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений в
Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений в
«Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению», — сообщил журналистам представитель компании, слова которого приводит «РИА Новости».
Из видеопрезентации, которую показали на выставке, следует, что беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели, сообщает РБК. Аппарат может развивать скорость 80−130 км/ч, продолжительность его работы — 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, габариты — 121×95 х 16,5 см. Производитель и разработчик — компания Zala Aero, входящая в концерн.
«Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — прокомментировал новинку гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он отметил, что беспилотник способен достигнуть цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности.
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен новый беспилотник от «Калашникова». На выставке аппарат был представлен в виде макета в масштабе 1:2.