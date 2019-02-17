Как мы выражаем эмоции: ученые собрали 2000 звуков

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали интерактивну карту звуков, с помощью которых люди невербально выражают свои эмоции.

Это вздохи, возгласы, стоны, крики, смех и другие звуки, которые говорят о заинтересованности, восторге, смущении, удивлении, симпатии, триумфе, радости, разочаровании, отвращении, страхе, боли, страсти и других опытах. Всего ученые выделили 24 группы эмоций, в которые вошли около 2 тысяч звуков.

Часть звуков записали актеры, а часть — добровольцы, в том числе представители самых разных культур: из Индии, Кении, Сингапура, США. Эмоции озвучили 56 мужчин и женщин.

Ученые отметили чрезвычайную роль невербальной коммуникации в социуме. Такие звуки помогают людям лучше понять друг друга, выражают чувства, которые трудно передать словами.