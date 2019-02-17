Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на вопрос о войне с Россией
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
Корь с косой: накроет ли нас эпидемия
Алла Пугачева не позвала на юбилей бывшего зятя
Страх заставит москвичей покупать жилье
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
Западные звёзды, которые не скрывают ненависти к России
Ответ Кремля на пьяный кутеж Дворковича и Ткачева
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса Украины о встрече с Путиным
Американский боец ударил русского в пах - реакция
Песков отреагировал на статью Медведева
Убит Илья Тихонович
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
10Прощание с Децлом
16:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создал объемных монстров с полотен Босха (фото)

Это настоящие произведения искусства.

Пиньята — это игрушка из папье-маше, часто сделанная в форме животных. Считается, что в конце Средневековья европейцы познакомились с китайскими фонариками и фигурами танцующих драконов. Затем испанцы перенесли традицию таких игрушек в Латинскую Америку, где она пустила глубокие корни.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пиньяты Роберто Бенавидеса по мотивам полотен Босха

Мексиканцы делают пиньяты ко многим праздникам, особенно дням рождения, раскашивая их в яркие цвета. Игрушку подвешивают в доме или в саду, одному из детей завязывают глаза, дают в руки палку и раскручивают на месте. Задача игрока — отыскать и разбить пиньяту, внутри которой спрятаны конфеты или другие сюрпризы.

Искусство изготовления пиньяты стало очень популярным среди современных художников. В нем появились настоящие мастера, чьи бумажные игрушки занимают почетные места в музеях декоративно-прикладного искусства.

Один из таких мастеров — Роберто Бенавидес родом из Техаса, живущий теперь в Лос-Анджеселе. Его творения неповторимы, но в то же время отсылают к шедеврам европейского искусства.

Одна из самых известных работ художника — серия «Пиньяты земных наслаждений», в которой он создал из бумаги существ с триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Фотограф сделал снимок совы, которую никто не может увидеть
В Солсбери неизвестный повесил российский флаг на соборе
В США посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию
Как китайцы создают новый интернет
Россия начнет добывать полезные ископаемые на Луне
Спорт
Русского засудили в США? Минаков проиграл впервые за 9 лет Разбираемся, что произошло
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей В Госдуме прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об обсуждении нового запрета для автомобилистов
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Популярные темы на «Детях»
Муж не созрел 531
Ностальгия по СССР... 377
Оставить ребенка отцу 277
Ну что, погуляем ещё? 238
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь