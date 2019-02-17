Художник создал объемных монстров с полотен Босха (фото)
Это настоящие произведения искусства.
Это настоящие произведения искусства.
Пиньята — это игрушка из
Мексиканцы делают пиньяты ко многим праздникам, особенно дням рождения, раскашивая их в яркие цвета. Игрушку подвешивают в доме или в саду, одному из детей завязывают глаза, дают в руки палку и раскручивают на месте. Задача игрока — отыскать и разбить пиньяту, внутри которой спрятаны конфеты или другие сюрпризы.
Искусство изготовления пиньяты стало очень популярным среди современных художников. В нем появились настоящие мастера, чьи бумажные игрушки занимают почетные места в музеях
Один из таких мастеров — Роберто Бенавидес родом из Техаса, живущий теперь в
Одна из самых известных работ художника — серия «Пиньяты земных наслаждений», в которой он создал из бумаги существ с триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений».
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