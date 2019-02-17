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17:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят 5 самых странных достопримечательностей (фото)

От туристов нет отбоя.

Могила Николаса Кейджа

Актер Николас Кейдж знаменит своим эксцентричным поведением. В 2010 году, когда ему исполнилось 50 лет, Кейдж приобрел два участка на знаменитом кладбище Сент-Луис № 1 в Новом Орлеане. Здесь он построил большую белую пирамиду с надписью Omnia Ab Uno, что означает «Все из одного». Это цитата из фильма «Сокровище нации», в котором герой Кейджа ищет сокровище, спрятанное отцами-основателями США.

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Могила была популярной достопримечательностью, пока власти не ограничили доступ в этот район в 2015 году. Теперь сюда можно попасть только с экскурсоводом в составе группы. О том, зачем Кейджу понадобилась могила при жизни, ходит множество забавных домыслов. Например, что Кейдж спрятал внутри деньги от налоговиков, что так он борется с проклятием вуду, или что могила связана с иллюминатами.

Стена жевательной резинки

Кирпичная стена Маркет-театра в американском Сиэтле почти полностью заклеена жевательной резинкой. Лепить ее начали в начале 1990-х годов студенты, скучающие в очереди за билетами. Со временем жвачки переползли на соседние стены, трубы и брусчатку.

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Стена растянулась на 15 метров в длину. В 2015 году ее почистили, удалив более тонны жевательной резинки. Но после этого стену стали заклеивать снова.

Остров кукол

Остров в одном из каналов Мехико имеет репутацию «страшного» места. На деревьях здесь развешены сотни детских кукол. Согласно легенде, это должно успокоить призрак якобы утонувшей в канале девочки.

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Добраться на остров можно только на лодке. Каждый день сюда ходит несколько платных рейсов. На острове действует музей, в котором можно узнать больше о мистической репутации этого места.

Холмы фей

Одна из популярных достопримечательностей в Шотландии — холмы фей Фейри-Глен на острове Скай. Сказочный пейзаж и название места породили ошибочное представление о том, что место рядом с деревней Уиг как-то связано с древними культами. Гиды на ходу придумывают истории о здешних ритуалах и обычаях, не имеющие ничего общего с действительностью.

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Многие туристы видят в очертаниях скал руины древнего замка, но ученые только посмеиваются: здешние камни — просто необычные скальные образования. Приезжающие полюбоваться «холмами фей» оставляют в маленькой пещерке монеты на удачу.

Туннель к супермаркету

70-метровый туннель Буде в Корнуолле построил супермаркет Bude's Sainsbury, чтобы он защищал от дождя и ветра посетителей, пока те добираются с покупками к парковке. Никто не ожидал, что обычная «стекляшка» вдруг станет популярной достопримечательностью.

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Ночью туннель светится всеми огнями радуги благодаря светодиодным лампам. Сделать селфи в нем приезжают со всей Великобритании.

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