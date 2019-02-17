Как выглядят 5 самых странных достопримечательностей (фото)
От туристов нет отбоя.
От туристов нет отбоя.
Актер Николас Кейдж знаменит своим эксцентричным поведением. В 2010 году, когда ему исполнилось 50 лет, Кейдж приобрел два участка на знаменитом кладбище
Могила была популярной достопримечательностью, пока власти не ограничили доступ в этот район в 2015 году. Теперь сюда можно попасть только с экскурсоводом в составе группы. О том, зачем Кейджу понадобилась могила при жизни, ходит множество забавных домыслов. Например, что Кейдж спрятал внутри деньги от налоговиков, что так он борется с проклятием вуду, или что могила связана с иллюминатами.
Кирпичная стена
Стена растянулась на 15 метров в длину. В 2015 году ее почистили, удалив более тонны жевательной резинки. Но после этого стену стали заклеивать снова.
Остров в одном из каналов Мехико имеет репутацию «страшного» места. На деревьях здесь развешены сотни детских кукол. Согласно легенде, это должно успокоить призрак якобы утонувшей в канале девочки.
Добраться на остров можно только на лодке. Каждый день сюда ходит несколько платных рейсов. На острове действует музей, в котором можно узнать больше о мистической репутации этого места.
Одна из популярных достопримечательностей в Шотландии — холмы фей
Многие туристы видят в очертаниях скал руины древнего замка, но ученые только посмеиваются: здешние камни — просто необычные скальные образования. Приезжающие полюбоваться «холмами фей» оставляют в маленькой пещерке монеты на удачу.
70-метровый туннель Буде в Корнуолле построил супермаркет Bude's Sainsbury, чтобы он защищал от дождя и ветра посетителей, пока те добираются с покупками к парковке. Никто не ожидал, что обычная «стекляшка» вдруг станет популярной достопримечательностью.
Ночью туннель светится всеми огнями радуги благодаря светодиодным лампам. Сделать селфи в нем приезжают со всей Великобритании.
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