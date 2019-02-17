Диетолог оценила список продуктов для избавления от жира на животе

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В список эффективных продуктов попали куриные яйца и грудки, тунец, миндаль, красная чечевица и запеченные бобы.

Как отмечает Мухина, в данном случае происходит переход к сбалансированному питанию, а именно к белково-углеводной диете. При этом важно отказаться от вредных продуктов, добавила она.

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«Потому что, например, миндаль — это растительные жиры, чечевица и бобы — это не только белок, но и углеводы, растительные волокна. Грудка, тунец, яйца — это самый диетический белок», — цитирует диетолога телеканал РЕН ТВ.

Также специалист обратила внимание, что ученые сделали акцент именно на запеченных бобах, поскольку при таком способе приготовления из них не уходят полезные вещества, как при варке.

Ранее в январе Мухина рассказала, что для эффективного избавления от жира на животе необходимо отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом. К ним относятся авокадо, бананы, инжир, виноград, макароны, рис, картофель, выпечка и хлеб.